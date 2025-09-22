Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή»

Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22 Σεπ. 2025 22:13
Pelop News

Μία 60χρονη γυναίκα από την είναι το δεύτερο άτομο που ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Συγκεκριμένα η Αναστασία Τσαλαμιδά τονίζει: “Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή”.

Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων

Η ίδια υποστηρίζει ότι η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη: “Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο”.

Η απόφασή της, όπως εξηγεί, πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του. “Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του”.

Η κα Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου γιου, τονίζει πως δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά νιώθει το θέμα προσωπικό: “Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη”.

Ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας από το Αίγιο. “Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος”.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι από την δεύτερη ημέρα του αγώνα του με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού του βρίσκεται ο κ. Δημήτρης Οικονομόπουλος, πατέρας και ο ίδιος, ο οποίος μπορεί να μην είχε συγγενείς που έχασε στα Τέμπη, στέκεται όμως αλληλέγγυος, κάνοντας απεργία πείνας δίπλα στον κ. Ρούτσι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones
23:37 Τι ισχύει για τον καρκίνο παχέος εντέρου, το χάπι που μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο υποτροπής
23:21 «Με πέρασαν για dealer», ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πώς το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
22:57 Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22:56 Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης
22:49 Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
22:45 «Είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή»
22:31 Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!
22:23 «Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της»
22:13 Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22:02 Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»
21:53 Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
21:42 Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου
21:31 Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
21:20 Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων
21:10 «Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!
21:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύει στην «Π»: «Ο Σημίτης μάς οδήγησε στα μνημόνια»
20:46 «Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»
20:38 Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!
20:35 SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ