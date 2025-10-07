Cine Cabaret: The Show: Όταν το σινεμά ντύνεται burlesque στη σκηνή του Μηχανουργείου

Η λάμψη του κινηματογράφου, η σαγήνη του burlesque και η ενέργεια του θεάτρου συναντιούνται στο Cine Cabaret: The Show, μια εκρηκτική παράσταση που μεταμορφώνει τη σκηνή του Μηχανουργείου σε κινηματογραφικό καρέ γεμάτο πάθος, ειρωνεία και θεατρικότητα.

07 Οκτ. 2025 13:55
Pelop News

Το σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή και η νύχτα αποκτά άλλη ένταση. Το Cine Cabaret: The Show είναι μια σκηνοθετημένη καμπαρέ βραδιά που ενώνει τη μαγεία του κινηματογράφου με τον αισθησιασμό του burlesque και τη ζωντανή θεατρική δράση, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Υπό την καθοδήγηση της εκρηκτικής Tess – μιας παρουσιάστριας εμπνευσμένης από τη Cher στο Burlesque – η σκηνή ζωντανεύει από εμβληματικές γυναικείες μορφές του σινεμά, που παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από χορό, lip sync και performance. Με καυστικό χιούμορ και θεατρικό λόγο, η Tess σχολιάζει και ξεγυμνώνει – κυριολεκτικά και μεταφορικά – τις ηρωίδες που καθόρισαν την κινηματογραφική φαντασία.

Το κοινό θα απολαύσει acts εμπνευσμένα από αγαπημένες ταινίες:

  • Burlesque, με ένα εκρηκτικό opening από την Ali που ανεβάζει τη θερμοκρασία.
  • Who Framed Roger Rabbit, με τη σαγηνευτική Jessica Rabbit να μαγνητίζει τα βλέμματα.
  • From Dusk Till Dawn, όπου η μυστηριώδης Santánico Pandemonium εισβάλλει μέσα από το σκοτάδι.
  • Moulin Rouge, με τη λάμψη, το πάθος και τη θεατρική ψευδαίσθηση της ντίβας λίγο πριν το κάψιμο.
  • Nine, που κορυφώνει τη βραδιά με την εκρηκτική Saraghina και το “Be Italian”.

Το Cine Cabaret: The Show είναι μια παράσταση που παντρεύει τη λάμψη του Χόλιγουντ με τον υπόγειο ερωτισμό του καμπαρέ· ένα θεατρικό παιχνίδι με ρόλους, σώματα και βλέμματα, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Πού και πότε: Μουσική Σκηνή Πολυχώρου Μηχανουργείο, Σάββατο 18 & 25 Οκτωβρίου και 1 & 8 Νοεμβρίου, στις 22:00
Είσοδος: 5 ευρώ
Κρατήσεις: 6937492516
Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

Το σινεμά μεταμορφώνεται σε θέαμα, οι ηρωίδες επιστρέφουν στη σκηνή και το Cine Cabaret υπόσχεται την πιο απολαυστικά θεατρική νύχτα της σεζόν.
