CNN: Γιατί ο Τραμπ παράτεινε την εκεχειρία με το Ιράν, τι προσδοκά, τα νέα δεδομένα

Ο Τραμπ συναντήθηκε χθες (21/04/2026) με την ομάδα εθνικής ασφάλειάς του, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με κρίσιμες αποφάσεις για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν.

Πώς το βήμα πίσω του Τραμπ έφερε παράταση της εκεχειρίας

Η προθεσμία που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έληγε σύντομα, ενώ το Air Force Two παρέμενε στον διάδρομο της Joint Base Andrews, έτοιμο για την αναχώρηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς προς το Πακιστάν για νέο γύρο συνομιλιών. Ωστόσο, η σχεδόν πλήρης σιωπή από την πλευρά της Τεχεράνης δημιουργούσε έντονη αβεβαιότητα αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Οι ΗΠΑ είχαν αποστείλει στο Ιράν τις προηγούμενες μια λίστα βασικών σημείων συμφωνίας, ζητώντας απάντηση πριν από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Παρά την πάροδο ημερών, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, γεγονός που γεννούσε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των επικείμενων συνομιλιών στο Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών ο Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, δεν είχε ακόμη ληφθεί καμία απάντηση από την ιρανική πλευρά. Οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει από τον πακιστανό μεσολαβητή, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, να εξασφαλίσει έστω μια ένδειξη πρόθεσης πριν από την αναχώρηση του Βανς, χωρίς αποτέλεσμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν τη σιωπή αυτή σε εσωτερικές διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία, οι οποίες φαίνεται να δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση κάποια ενιαίας γραμμής, και ειδικά σε ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και τα αποθέματα της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η στάση του νέου Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενδέχεται να συμβάλλει στην ασάφεια, είτε λόγω έλλειψης σαφών οδηγιών είτε λόγω περιορισμένης επικοινωνίας με τους αξιωματούχους του.

Παρά τις δυσκολίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο.

«Η παράταση της εκεχειρίας δεν σημαίνει τίποτα»

Αντί να επαναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Τραμπ επέλεξε να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, χωρίς μάλιστα από την άλλη να ορίσει νέα σαφή προθεσμία. Ο ίδιος εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική λύση, αποφεύγοντας την αναζωπύρωση μιας σύγκρουσης που θεωρεί ήδη κερδισμένη, αλλά πολιτικά επιζήμια.

Το αδιέξοδο μάλιστα στις διαπραγματεύσεις αναδεικνύει τις δυσκολίες στην επίτευξη μιας συμφωνίας που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Με τη σειρά της η Τεχεράνη επιμένει ότι προϋπόθεση για την επιστροφή στις συνομιλίες είναι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ — κάτι που ο Τραμπ απορρίπτει.

Η παράταση της εκεχειρίας είναι πιθανόν να δώσει χρόνο στο Ιράν να διαμορφώσει κοινή θέση, αν και αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, και οι δύο πλευρές υφίστανται οικονομικές πιέσεις λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που ενισχύει τα κίνητρα για συμφωνία.

Πακιστανοί μεσολαβητές προσπάθησαν να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας τόσο την Τεχεράνη να συμμετάσχει όσο και τον Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία.

Η αντίδραση της ιρανικής πλευράς παρέμεινε σκληρή. Ο σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μαχντί Μοχαμάντι, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η παράταση της εκεχειρίας δεν σημαίνει τίποτα», προσθέτοντας ότι η συνέχιση της πίεσης ισοδυναμεί με πολεμική ενέργεια.

Η ημέρα έκλεισε μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας, καθώς νωρίτερα ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών.

Τα ανοιχτά μέτωπα

Οι διαπραγματευτές ήλπιζαν σε μια αρχική συμφωνία-πλαίσιο μέσα στην εβδομάδας, που θα οδηγούσε σε πιο λεπτομερείς συνομιλίες αργότερα. Ωστόσο, επικριτές εκφράζουν φόβους ότι το Ιράν ενδέχεται να καθυστερεί σκόπιμα για να κερδίσει χρόνο.

Βασικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και η άρση κυρώσεων, παραμένουν άλυτα.

Για τον Τραμπ, καθοριστικό είναι να αποφευχθεί μια συμφωνία που θα θυμίζει τη συμφωνία της εποχής Ομπάμα, την οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει ως ανεπαρκή.

Παρά τις δυσκολίες, εμφανίζεται αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξουδετερώσει σημαντικές ιρανικές δυνάμεις και υποδομές και ότι η Τεχεράνη δεν έχει πολλές επιλογές.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, απέφυγε να επεκταθεί στο θέμα, διατηρώντας σιγή απέναντι στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

