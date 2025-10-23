CNN: Η στρατηγική του Βλάντιμιρ Πούτιν να χειραγωγεί τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της

Σε ανάλυσή του το CNN τονίζει: Μήπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποτίμησε τον Ντόναλντ Τραμπ; Η Μόσχα θεωρούσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα τολμούσε να ασκήσει πραγματική πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κίνα και Ινδία, σύμφωνα με το Reuters, αναστέλλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις Τραμπ

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένα απλό τηλεφώνημα του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τον Ντόναλντ Τραμπ θα αρκούσε για να τον κάνει να υποχωρήσει στην απειλή του να παραδώσει στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk — ένα όπλο που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης.

Όμως, ο τόνος άλλαξε: η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, ενδέχεται να αναγκάσει τον Πούτιν να επανεξετάσει τη στρατηγική του. Αυτές οι κυρώσεις, με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, είναι οι πρώτες πραγματικά ουσιαστικές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας.

Οργισμένη αντίδραση της Μόσχας

Ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σήμερα αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτήρισε τον Τραμπ «φλύαρο ειρηνοποιό που έχει πλέον πάρει τον δρόμο του πολέμου κατά της Ρωσίας». Και πρόσθεσε, προκλητικά, ότι η σύγκρουση αυτή είναι πλέον «δική του και όχι του γερο-Μπάιντεν».

Επισήμως, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προσπάθησε να υποβαθμίσει την επίδραση των μέτρων: «Η χώρα μας έχει αναπτύξει ισχυρή ανοσία στις δυτικές κυρώσεις και θα συνεχίσει να ενισχύει το οικονομικό και ενεργειακό της δυναμικό», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου.

Το Κρεμλίνο χάνει το μοχλό πίεσής του

Σύμφωνα με το CNN, η ρωσική στρατηγική — να δελεάζει τον Λευκό Οίκο με υποσχέσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες και οικονομικές συμφωνίες, ενώ συνεχίζει αδιάκοπα τον πόλεμο — φαίνεται να έχει πλέον εξαντλήσει τα περιθώριά της. Ο Τραμπ, πεπεισμένος πλέον ότι η Μόσχα τον «κορόιδευε» στο ουκρανικό ζήτημα, αποφάσισε να δράσει.

Ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, η οποία παρουσιαζόταν από τη ρωσική πλευρά ως επικείμενη, και έκανε σαφές ότι νέες, ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις μπορεί να ακολουθήσουν εάν το Κρεμλίνο δεν δείξει διάθεση για διάλογο.

Αυτή η ανατροπή βάζει τέλος σε μια περίοδο αμφίσημης συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, που είχε συμβολιστεί τον Αύγουστο με τη συνάντηση στην Αλάσκα, όπου οι δύο ηγέτες είχαν εμφανιστεί με φιλική διάθεση.

Μια στροφή στη διπλωματία των ΗΠΑ

Κατά τους αναλυτές, ο Τραμπ εγκαινιάζει επιτέλους μια πολιτική σκληρής στάσης που ζητούσαν εδώ και καιρό στην Ουάσινγκτον. Ο στόχος: να αξιοποιήσει το οικονομικό βάρος των ΗΠΑ ώστε να εξαναγκάσει τον Πούτιν να υποχωρήσει από τις μέγιστες φιλοδοξίες του στην Ουκρανία, ιδίως τις εδαφικές του απαιτήσεις στο Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τα μέτρα ως «πολύ σημαντικά», εκτιμώντας ότι μπορούν να φέρουν τη Μόσχα πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στην Ευρώπη, οι διπλωμάτες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, αν και δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την αστάθεια ενός Αμερικανού προέδρου που, όπως σημειώνει το CNN, μπορεί να αλλάξει στάση μετά από ένα καλά υπολογισμένο τηλεφώνημα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

