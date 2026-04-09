Δάκρυσε η Μια Καλίφα για τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο

Πάντως, αρκετοί στα social media υποστήριξαν ότι τα δάκρυα της είναι κροκοδείλια γιατί εδώ και πολλά χρόνια ζει στις ΗΠΑ

09 Απρ. 2026 12:41
Pelop News

Με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερά της η Μία Καλίφα μετά χθεσινή σφοδρή επίθεση στη Βηρυτό. Η αμερικανό – λιβανέζα έχει υπάρξει δημοφιλές μοντέλο, πρωταγωνίστρια πορνογραφικών video και πλέον, προσδιορίζεται ως media personality.

Η 33χρονη Μία Καλίφα αντέδρασε στις μαζικές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο που φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων. Χαρακτήρισε την κλιμάκωση της βίας ως «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να παρακολουθεί κανείς», επισημαίνοντας τις περιοχές με άμαχο πληθυσμό που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Παράλληλα, ανέφερε πως «δεν ξέρει πώς να συμβιβαστεί» με το γεγονός πως οι φόροι της στις ΗΠΑ επί της ουσίας χρηματοδοτούν τις επιθέσεις στην πατρίδα της.

«Σήμερα ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω δει εδώ και πολύ καιρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό λέει πολλά, γιατί βλέπουμε μια γενοκτονία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και δεκαετίες, αλλά ακόμα πιο έντονα τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια.

Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ

Έγιναν 160 αεροπορικές επιδρομές σε 10 λεπτά εναντίον κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, υποδομών για τον πληθυσμό, νεκροταφείων με νεκρικές πομπές. Ολα αυτά εν μέσω εκεχειρίας. Δεν ξέρω πώς να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι οι φόροι μου χρηματοδοτούν κάτι τέτοιο στην πατρίδα μου.

Δεν μου αρέσει. Νιώθω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να βγω εδώ και να μιλήσω και να το πω αυτό, αλλά δεν βρίσκω τα λόγια. Το μόνο που μπορώ να κάνω μερικές φορές είναι να αναδημοσιεύω τις φωνές άλλων ανθρώπων που μπορούν να το εκφράσουν λίγο καλύτερα, με λίγο περισσότερη συναισθηματική απόσταση. Αλλά τι συμβαίνει; Στέλνουμε ανθρώπους να διερευνήσουν τη ζωή στη Σελήνη, ενώ βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δυστοπικό. Είναι τρελό.

Πότε θα είναι αρκετά; Πότε θα σταματήσει; Οι σκέψεις μου είναι με όλους στον Λίβανο αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Δεν θέλω να έρθω εδώ και να κλάψω, γιατί είμαι τόσο τυχερή. Είμαι τόσο τυχερή, αλλά…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ