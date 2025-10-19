ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Παν. Καρασπήλιος με τον Αντ. Κουνάβη

O εκπαιδευτικός Παναγιώτης Καρασπήλιος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφιος για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Υπηρετώντας πιστά την παράταξη, ο Παναγιώτης Καρασπήλιος είναι πρόεδρος της ΔΑΚΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Πάτρας, ενώ παράλληλα έχει μια αξιοσημείωτη παρουσία στην τοπική κοινωνία ως πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, σε σχετική δήλωσή του αναφέρει τα εξής: «Στηρίζω με συνέπεια και εμπιστοσύνη τον Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης είναι ένας άνθρωπος με αποτελεσματική παρουσία, γνώση των τοπικών ζητημάτων του και με έμπρακτη προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.

Με ενότητα, όραμα και διάθεση προσφοράς, απέδειξε εμπράκτως ότι μπορεί να οδηγήσει τη ΔΕΕΠ σε μια νέα πορεία εξωστρέφειας και ουσιαστικής πολιτικής δράσης, κοντά στους πολίτες και στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Πιστεύω ότι η εμπειρία, η συνέπεια και το ήθος του αποτελούν εγγύηση για μια ακόμη δημιουργική και αποτελεσματική θητεία. Γι’ αυτό και δηλώνω ανοιχτά τη στήριξή μου στην υποψηφιότητά του».

