«Δευτέρες στο Ωδείο»: Συνεχίζεται ο κύκλος συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Με ρεσιτάλ σόλο φλάουτου συνεχίστηκε η ενότητα συναυλιών «Δευτέρες στο Ωδείο» του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, ενώ το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος περιλαμβάνει συναυλίες κλασικής μουσικής, τζαζ, avant garde και παραδοσιακού ύφους με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

«Δευτέρες στο Ωδείο»: Συνεχίζεται ο κύκλος συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
27 Ιαν. 2026 11:45
Pelop News

Η ενότητα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», με τίτλο «Δευτέρες στο Ωδείο», συνεχίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου με το ρεσιτάλ της Ι. Γκλίνκα, για έργα σόλο φλάουτο.

Οι συναυλίες συνεχίζονται τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 8.00 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), με την ερμηνεία από τους Β. Καρπετιάν (κοντραμπάσο) και Α. Ζαφειρόπουλο  (πιάνο), έργων των Desenclos,Eshpai,Gillespie και Mεταξά.

«Δευτέρες στο Ωδείο»: Συνεχίζεται ο κύκλος συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

9/2                     BEETHOVEN, SAINT-SAENS, FRANCK, BARTOK

Β. ΙΒΑΝΟΦ βιολί, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

16/2                  PIAZZOLA, SCHNITKΕ, DVORAK, MORRICONE

Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ βιολί, Α. ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΗ βιολί

Ν. ΚΟΜΙΣΣΑΡΟΒ τσέλο, Ν. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο

2/3                    STRAUSS, ROTA, WILLIAMS,

Γ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ βιολί, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

9/3                     Κ. JARPETT, F.SAY, C .BOLLING

Α. ΠΑΠΠΑΣ πιάνο, Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο, Π.ΘΟΙΔΗΣ ντραμς

16/3                  INSIDE  OUT PROJECT: ΑΜΑΝΕ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Η ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Γ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

23/3                 BΟTTESINI

Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο, Ν. ΜΕΤΑΞΑ  πιάνο

20/4                Talking in jazz

Γ. ΤΣΩΛΗΣ πιάνο, Χ. ΠΕΓΙΑΖΗΣ κοντραμπάσο

27/4                  ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

4/5                    Το παιχνίδι των πέντε κύκλων

Σ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ κλαρινέτο,  Θ. ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗΣ  κιθάρα, Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ τύμπανα.

«Δευτέρες στο Ωδείο»: Συνεχίζεται ο κύκλος συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

*Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασσικής μουσικής και συναυλίες avant garde, jazz  και παραδοσιακού ύφους .

Όλες οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), με δωρεάν είσοδο και ώρα έναρξης στις 8.00 το βράδυ.

Οι συναυλίες πέρα από την καλλιτεχνική αξία, έχουν ως  σκοπό και την μύηση των ακροατών σε πιο ειδικά μουσικά και ακουστικά ιδιώματα.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ