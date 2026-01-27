«Δευτέρες στο Ωδείο»: Συνεχίζεται ο κύκλος συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Η ενότητα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», με τίτλο «Δευτέρες στο Ωδείο», συνεχίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου με το ρεσιτάλ της Ι. Γκλίνκα, για έργα σόλο φλάουτο.

Οι συναυλίες συνεχίζονται τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 8.00 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), με την ερμηνεία από τους Β. Καρπετιάν (κοντραμπάσο) και Α. Ζαφειρόπουλο (πιάνο), έργων των Desenclos,Eshpai,Gillespie και Mεταξά.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9/2 BEETHOVEN, SAINT-SAENS, FRANCK, BARTOK

Β. ΙΒΑΝΟΦ βιολί, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

16/2 PIAZZOLA, SCHNITKΕ, DVORAK, MORRICONE

Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ βιολί, Α. ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΗ βιολί

Ν. ΚΟΜΙΣΣΑΡΟΒ τσέλο, Ν. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο

2/3 STRAUSS, ROTA, WILLIAMS,

Γ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ βιολί, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

9/3 Κ. JARPETT, F.SAY, C .BOLLING

Α. ΠΑΠΠΑΣ πιάνο, Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο, Π.ΘΟΙΔΗΣ ντραμς

16/3 INSIDE OUT PROJECT: ΑΜΑΝΕ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Η ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Γ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

23/3 BΟTTESINI

Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ κοντραμπάσο, Ν. ΜΕΤΑΞΑ πιάνο

20/4 Talking in jazz

Γ. ΤΣΩΛΗΣ πιάνο, Χ. ΠΕΓΙΑΖΗΣ κοντραμπάσο

27/4 ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

4/5 Το παιχνίδι των πέντε κύκλων

Σ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ κλαρινέτο, Θ. ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗΣ κιθάρα, Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ τύμπανα.

*Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασσικής μουσικής και συναυλίες avant garde, jazz και παραδοσιακού ύφους .

Όλες οι συναυλίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), με δωρεάν είσοδο και ώρα έναρξης στις 8.00 το βράδυ.

Οι συναυλίες πέρα από την καλλιτεχνική αξία, έχουν ως σκοπό και την μύηση των ακροατών σε πιο ειδικά μουσικά και ακουστικά ιδιώματα.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.

