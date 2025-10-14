Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια είναι έγκυος

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, όπως όλα δείχνουν περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η φήμη περί εγκυμοσύνης πλανάται γύρω από το πρόσωπό της εδώ και κάποιο διάστημα και τελικά είναι αληθινές, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE και της Κάλλιας Καρτσάκη η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Πηγές από το περιβάλλον της παρουσιάστριας λένε, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, ότι η Κατερίνα Καινούργιου οδεύει στον τέταρτο μήνα της κύησής της. Ωστόσο, ακόμα η ίδια κρατά σιγή ιχθύος γύρω από το ευτυχές γεγονός διότι περιμένει να ολοκληρωθούν πρώτα οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα η παρουσιάστρια έκανε βόλτες στους δρόμους της Αθήνας μαζί με τον φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στις κοινές τους πόζες, η Κατερίνα Καινούργιου αγγίζει τρυφερά την κοιλίτσα της.

«Ο Παναγιώτης αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπεις έναν άντρα, που είναι σύντροφος σου πως συμπεριφέρεται στα παιδάκια και πως τα αγκαλιάζει. Λες… πω πω τι όμορφα να γίνει αυτός ο άνθρωπος ο πατέρας του παιδιού μου, κοίτα πόσο τρυφερός είναι. Γιατί δεν το έχουν όλοι οι άντρες στην αρχή με τα παιδιά. Μου το έχει βγάλει αυτό το συναίσθημα, είναι φανταστικός», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Happy Day».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



