Δείτε ποια καταστήματα ΕΛΤΑ δεν θα ανοίξουν αύριο-Ένα στην Αχαΐα

Σε οτι αφορά τα υπόλοιπα καταστήματα που είχαν προγραματιστεί  να βάλουν λουκέτο, πλέον όλα θα ξεκαθαρίσουν τους 3 επόμενους μήνες

 

Δείτε ποια καταστήματα ΕΛΤΑ δεν θα ανοίξουν αύριο-Ένα στην Αχαΐα
02 Νοέ. 2025 19:41
Pelop News

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν τα υποκαταστήματα που θα κλείσουν οριστικά από αύριο, Δευτέρα. Η τελική λίστα περιλαμβάνει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, πρωτεύουσες νομών και μεγάλα αστικά κέντρα.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποκαταστημάτων που θα σταματήσουν οριστικά τη λειτουργία τους:

Αττικής

Αγίου Ιεροθέου

Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Αερολιμένα Αθηνών

Ακρόπολης (ΑΘ 171)

Αλίμου

Αμαρουσίου (2) (Carrefour)

Διαμαρτυρία στη Χαλανδρίτσα ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ ΦΩΤΟ

Άνω Λιοσίων

Ασπροπύργου

Βούλας

Βριλησσίων

 

Γαλατσίου

Γέρακα

Δάφνης

Δραπετσώνας

Θησείου (ΑΘ 18)

Θρακομακεδόνων

Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου

Καλαμακίου

Καλλιπόλεως

Καματερού

Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)

Κυψέλης (ΑΘ 13)

Λενορμάν

Μεταμόρφωσης Αττικής

Μητροπόλεως (ΑΘ 54)

Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)

Νέας Ερυθραίας

Νέας Φιλαδέλφειας

Νίκαιας

Περάματος Πειραιά

Πλατείας Καισαριανής

Χαϊδαρίου

Χολαργού

 

Θεσσαλονίκης

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Συκιών

Ιωνίας

Πανοράματος

Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)

Πυλαίας

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17)

Αχαΐας

Πάτρας 3

 

Δωδεκανήσου

Ρόδου 2

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων 2

 

Λασιθίου

Ιεράπετρας

 

Χανίων

Χανίων (Κ.Δ.)

Για τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια, αυτά αναστέλλονται για τρεις μήνες, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τέλος ο Ελευθεριάδης από τον πάγκο του Απόλλωνα!
20:40 Βεντέτα στα Βορίζια: Αλλα τρία άτομα αναζητά η Αστυνομία- Στο χωριό η σορός του Καργάκη
20:31 Αυτοκτόνησε στην Ελευσίνα ο Προμηθέας 2014 – Βίντεο
20:29 Τραμπ: «Ο Πρόεδρος Σι κατανοεί τις συνέπειες σε περίπτωση εισβολής στην Ταϊβαν»
20:18 Η ΑΕ Βαρθολομιού έκανε… μπλόκο στην Αχαγιά ΄82
20:10 Γερμανία: Η ακροδεξιά παραμένει πρώτο κόμμα, τι δείχνει νέα δημοσκόπηση
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Λουλούδια και κουρέλια
19:54 Πρασίνισε ο πεζόδρομος της Μαιζώνος
19:47 Οι Μίνι Παίδες και Κορασίδες της ΝΕΠ τα πήγαν περίφημα στη Νέα Σμύρνη
19:41 Δείτε ποια καταστήματα ΕΛΤΑ δεν θα ανοίξουν αύριο-Ένα στην Αχαΐα
19:38 Greek Basketball League: Πάγκοι που μοιάζουν με ηλεκτρικές καρέκλες
19:28 Πρεμιέρα με σπουδαία νίκη για τους Ανδρες της Ακαδημίας
19:19 Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδους της Σάλκε και Ντόρτμουντ ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Προς αύξηση μισθού 50 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026
19:00 Σελέστ Αλμενταρίζ ΚΑΙ Χικάρου Σιτάρα στην «Π»: Δύο κόσμοι ήρθαν κοντά στην Πάτρα
18:49 Βερολίνο: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επιθέσεις
18:37 «Διπλό» με «πεντάρα» για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:26 Μάνη: Η άγρια ομορφιά της φύσης
18:16 Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες
18:10 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ