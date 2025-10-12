Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες

Η τοπική αυτοδιοίκηση ανακοίνωσε ότι από την άνοιξη του 2026, κάθε επισκέπτης, εκτός περιοχής, θα πληρώνει είσοδο €17,50 για να αποκτήσει πρόσβαση στο χωριό.

12 Οκτ. 2025 18:44
Pelop News

Το Zaanse Schans, ένα από τα πιο εμβληματικά ολλανδικά χωριά, γνωστό για τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, τα ξύλινα σπιτάκια, τα κανάλια και την εικόνα μιας Ολλανδίας που μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο. Βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Άμστερνταμ και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για ημερήσια εκδρομή.

Ωστόσο, η μεγάλη φήμη του έχει αρχίσει να γίνεται βάρος για την τοπική κοινωνία. Με πληθυσμό μόλις 100 κατοίκους, το Zaanse Schans δέχτηκε πέρυσι περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς και προκαλεί δυσφορία στους ντόπιους.

Οι εικόνες με τουρίστες να μπαίνουν σε αυλές, να χτυπούν πόρτες, ακόμα και να χρησιμοποιούν selfie sticks για να φωτογραφίσουν το εσωτερικό σπιτιών, δεν είναι σπάνιες. «Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά ζουν εδώ», αναφέρουν οι κάτοικοι.

€17,50 είσοδος για κάθε επισκέπτη

Αντιμέτωπη με αυτή την υπερβολική τουριστική πίεση, η τοπική αυτοδιοίκηση ανακοίνωσε ότι από την άνοιξη του 2026, κάθε επισκέπτης, εκτός περιοχής, θα πληρώνει είσοδο €17,50 για να αποκτήσει πρόσβαση στο χωριό. Ο στόχος; Η αποσυμφόρηση και η προστασία του ιστορικού οικισμού.

Το νέο εισιτήριο θα περιλαμβάνει και την είσοδο σε δύο σημεία που ήδη ο επισκέπτης πλήρωνε για να δει: το μουσείο και το εσωτερικό των ανεμόμυλων. Το μουσείο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, πίνακες του Claude Monet, ενώ στους ανεμόμυλους οι επισκέπτες βλέπουν από κοντά πώς χρησιμοποιούνταν για να παράγουν χρώματα, ξυλεία και άλλα προϊόντα τον 17ο αιώνα.

Οι αμφιβολίες για το μέτρο

Αν και τα έσοδα από την εφαρμογή του εισιτηρίου θα επενδυθούν στις υποδομές, την καθαριότητα και τη συντήρηση, οι επαγγελματίες της περιοχής είναι επιφυλακτικοί. Κάποιοι φοβούνται ότι η αλλαγή θα απομακρύνει επισκέπτες με χαμηλότερο προϋπολογισμό, ειδικά οικογένειες που ήδη επιβαρύνονται με κόστη μετακίνησης και στάθμευσης.

Μια τοπική επιχειρηματίας περιγράφει την ανησυχία της στο BBC: «Αν μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων πληρώνει πάνω από €100 συνολικά, δεν θα έχει χρήματα για να ψωνίσει ή να φάει. Αυτό θα σκοτώσει τις μικρές επιχειρήσεις μας».

Από την άλλη, κάποιοι τουρίστες δηλώνουν ότι δεν θα τους ενοχλούσε καθόλου η χρέωση, εφόσον εξασφαλίζει μια πιο ήσυχη και ποιοτική εμπειρία, χωρίς ουρές και συνωστισμό.
