Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης!

22 Απρ. 2026 18:20
Pelop News

O Oλυμπιακός αλλάζει τη φιλοσοφία του για τη νέα περίοδο και επενδύει σε παίκτες με μικρότερη ηλικία από τους υπάρχοντες Έλληνες και ξένους με την απόκτηση του Φροίξου Κωτσάκη και την προσέγγιση στον Αλέξανδρο Ράπτη.

Έτσι στη νέα ομάδα εκτός του 36 χρονου πασαδόρου Μικέλε Μπαράνοβιτς, θα υπάρχουν παίκτες μικρότερης ηλικίας. Έμειναν οι Πιτακούδης, Τζιάβρας, Κωνσταντινίδης, Ζουπάνι, Βαϊόπουλος και θα προστεθούν ο Φροίξος Κωτσάκης που συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και ο Αλέξανδρος Ράπτης, που τα βρήκε κι αυτός, αλλά απομένει το σπάσιμο του συμβολαίου του με τη Σομόν. Έτσι θα έχει δυο ξένους ακραίους  και δυο Έλληνες με τον ένα να έχει έφεση στην υποδοχή και τον άλλο στην επίθεση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια του Μίταρ Τζούριτς, του Ράφα Κουμεντάκη και του  Δημοσθένη Λινάρδου.

Πηγή: volleynews.gr

