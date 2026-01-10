Δεμένα πλοία στον Πειραιά: Δεν υπάρχει επίσημο απαγορευτικό απόπλου

Δεν έχει εκδοθεί επίσημα απαγορευτικό απόπλου, αλλά με ακυρώσεις δρομολογίων από ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω των ισχυρών ανέμων, διαμορφώνεται το σκηνικό στα λιμάνια, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης προς τους προορισμούς τους.

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου, αρκετά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά παραμένουν δεμένα το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, με δική τους απόφαση, επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών.

Στο λιμάνι βρίσκονται αρκετοί ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων συνοδεύονται από κατοικίδια και μεταφέρουν πολλές αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Να σημειωθεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατάφεραν να «δέσουν» στο λιμάνι της Μήλου τα πλοία Knossos και Festos Palace, που μεταφέρουν 1.641 επιβάτες, οι οποίοι και αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους, με άγνωστο το πότε και το πώς.

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο κατευθυνόμενο προς Μήλο και Πειραιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



