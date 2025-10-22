Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα

Ο άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα κατά τη διάρκεια ελέγχου, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος.

Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
22 Οκτ. 2025 10:23
Pelop News

Στην Πάτρα συνελήφθη, χθες το πρωί Τρίτη 21/10/2025,  άνδρας από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος που είχε καταδικαστεί για μη καταβολή διατροφής.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε
ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Πατρών,  με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή
φυλάκισης -11- μηνών για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
