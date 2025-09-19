«Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της

Η Διονυσία Κουκίου φιλοξενήθηκε στo Power Talk και την Τατιάνα Στεφανίδου για τη 13χρονη συγγενή της, την οποία τέσσερις ανήλικες την εξανάγκαζαν να γονατίζει και να τους φιλά τα πόδια.

«Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης. Φοβάται να μιλήσει, πήγε στην Αστυνομία να δώσει κατάθεση, ήταν πρωτόγνωρο για εκείνη, νομίζει ότι εκείνη έχει κάνει κάτι κακό

«Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης. Φοβάται να μιλήσει, πήγε στην Αστυνομία να δώσει κατάθεση, ήταν πρωτόγνωρο για εκείνη, νομίζει ότι εκείνη έχει κάνει κάτι κακό.

Θέλω να μιλήσω για όλα τα παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά. Στο δικό μας παιδί μπορώ εγώ που έχω το βήμα να βγω και να μιλήσω σε εσάς. Για καλή της τύχη έχει οικογένεια πίσω της που μπορεί να την στηρίξει και να την υποστηρίξει», είπε αρχικά η Διονυσία Κουκίου.

Στη συνέχεια το γνωστό μοντέλο περιέγραψε τις απειλές και το συμβάν που είχε στο σχολείο της η 13χρονη, όταν οι συμμαθήτριές της, την «στρίμωξαν» στο πεζοδρόμιο.

«Την ενοχλούσαν συνέχεια στο σχολείο, την κορόιδευαν, την απειλούσαν, δεν έδινε σημασία. Κανά δυο φορές τους είχε αντιμιλήσει, να μην την ενοχλούν άλλον. Πριν λίγες ημέρες που είχε σχολάσει έβγαιναν, την πήγαν κοντά στο πεζοδρόμιο. Την απειλούσαν αν δεν σκύψει να τους φιλήσει τα πόδια, θα την μαχαιρώσουν και θα την πετάξουν στο αυτοκίνητο», ανέφερε στο Power Talk η Τατιάνα Στεφανίδου.
