Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είχε σήμερα (15/10/2025) το απόγευμα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, με αφορμή τη συζήτηση που υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων και τη φημολογούμενη συγχώνευση του με το Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Αίγιου).

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων εξέθεσε στον Υπουργό Υγείας τους λόγους που μια τέτοια προοπτική δικαίως ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων σε όλο τον Δήμο Καλαβρύτων, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης αμέσως διευκρίνισε ότι η εγκύκλιος που εστάλη στα Νοσοκομεία σε καμία περίπτωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα παρά εναπόκειται στα ίδια τα Νοσοκομεία η δυνατότητα να προχωρήσουν -αν το επιθυμούν- σ’ ενοποίηση των Οργανισμών Λειτουργίας τους.

«Οι νέοι Οργανισμοί δεν υποκρύπτουν καμία διάθεση κατάργησης Νοσοκομείων ή Διευθύνσεων», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας στον Δήμαρχο Καλαβρύτων.

Λίγο αργότερα, στις 5.51 μ.μ., σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε τα εξής: «Επειδή με την εγκύκλιο μας για τους νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων γράφουμε ‘εάν θέλετε να ενοποιήσετε στους νέους οργανισμούς διευθύνσεις κ.λπ. στα συνδεόμενα Νοσοκομεία’, έχει επικρατήσει η άποψη ότι σκοπεύουμε να ενοποιήσουμε υποχρεωτικά Οργανισμούς και διευθύνσεις. Δεν ισχύει.

Ενθαρρύνουμε την συνένωση όπου αυτό είναι επιθυμητό από τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά όπως έχουμε εξηγήσει θα δεχθούμε τις προτάσεις των ιδίων των Νοσοκομείων όπως θα μας αποσταλούν μέσω των ΥΠΕ. Οι νέοι Οργανισμοί δεν υποκρύπτουν καμία διάθεση κατάργησης Νοσοκομείων ή διευθύνσεων».

Νωρίτερα ο κ. Παπαδόπουλος είχε υπογραμμίσει πως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η παραμικρή κίνηση υποβάθμισης του Νοσοκομείου Καλαβρύτων προσθέτοντας ότι πρόκειται για την βασική υγειονομική δομή που καλύπτει τις ανάγκες ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης των κατοίκων ενός Δήμου με έκταση 1.066 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ορεινού, δυσπρόσιτου, με προβληματικό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και σε μεγάλη απόσταση απ’ τα κοντινότερα νοσοκομεία της κεντρικής ή βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

«Η απάντηση του κυρίου Υπουργού μάς ικανοποιεί. Το Νοσοκομείο παραμένει ως έχει. Οι προσπάθειές μας για την με κάθε τρόπο αναβάθμιση, πλήρη στελέχωση και θωράκιση της λειτουργίας του συνεχίζονται», ανέφερε σε δήλωση του μετά τη συνάντηση ο κ. Παπαδόπουλος.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας τον Δήμαρχο Καλαβρύτων συνόδευσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος Θόδωρος Χαμακιώτης.

