Δένδιας: Αν κάτι μπορεί να με ξυπνήσει το βράδυ σαν εφιάλτης είναι η διάλυση της Ευρώπης

Στην Πολωνία βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας όπου συμμετέχει στο «Warsaw Security Forum» και συγκεκριμένα στο πάνελ αναφορικά με την στάση της ΕΕ στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο κ.Δένδιας τόνισε χαρακτηριστικά πως «αν με ρωτάτε τι μπορεί να με ξυπνήσει το βράδυ σαν εφιάλτης – γιατί κάθε βράδυ διαβάζω για τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά – είναι η διάλυση της Ευρώπης. Αν καταφέρει η Ευρώπη να μείνει ενωμένη, τότε είμαι αισιόδοξος για το μέλλον».

Νωρίτερα σήμερα συνομιλίες με την πρόεδρο της Κάτω Βουλής της Πολωνίας Elzbieta Witek είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την έναρξη της επίσκεψής του στη Βαρσοβία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν σχετικά με την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε πεδία κοινοβουλευτικής διπλωματίας, εμπορίου και πολιτισμού και για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Επίσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε την πρόεδρο για την κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενώ η ίδια τον ενημέρωσε από πλευράς της σχετικά με το πολωνικό αίτημα για πολεμικές επανορθώσεις και του ενεχείρισε τη σχετική μελέτη του Κοινοβουλίου.

#LIVE | Παρέμβαση στο Warsaw Security Forum 2022 και στο panel “The Resilient Future Europe: What Kind of EU in Response to the Global Challenges”: https://t.co/u4YJNX5hJm

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 5, 2022