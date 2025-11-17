Δένδιας για Πολυτεχνείο: Τιμούμε τους αγωνιστές της δημοκρατίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απέστειλε μήνυμα για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

Στη δήλωσή του αναφέρει: «Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



