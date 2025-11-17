Δένδιας για Πολυτεχνείο: Τιμούμε τους αγωνιστές της δημοκρατίας
Μήνυμα Δένδια για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απέστειλε μήνυμα για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.
Στη δήλωσή του αναφέρει: «Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου».
