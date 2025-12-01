Δένδιας: «Η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την αμυντική ετοιμότητα και την προστασία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου, δίνοντας έμφαση στη «Ατζέντα 2030».

Δένδιας: «Η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης»
01 Δεκ. 2025 13:44
Pelop News

Με σαφές μήνυμα συμμετοχής και αυτοπεποίθησης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικές προτάσεις να καταθέσει στη συζήτηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την προστασία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου.

Ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στη θεματολογία της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη συζητά για τον τρόπο ενίσχυσης της αμυντικής της ικανότητας και τη θωράκιση του κοινού ευρωπαϊκού χώρου, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει «πραγματικά να προσφέρει» σε αυτόν τον διάλογο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα έχει ήδη υιοθετήσει τη δική της «Ατζέντα 2030», υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο επιτρέπει στην Ελλάδα να παρουσιάσει στην ευρωπαϊκή πλευρά μια ολοκληρωμένη, ολιστική θεώρηση για την άμυνα και την ασφάλεια.

«Η συζήτηση έχει ορίζοντα το 2030 και εμείς, μέσα από τη δική μας ατζέντα, μπορούμε να προσφέρουμε προοπτική και αντίληψη ολιστικής προστασίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή θέσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
14:26 Reuters: Πρόβλημα ποιότητας στην Airbus θέτει σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο παραδόσεων για το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ