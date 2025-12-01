Δένδιας: «Η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης»

Με σαφές μήνυμα συμμετοχής και αυτοπεποίθησης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικές προτάσεις να καταθέσει στη συζήτηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την προστασία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου.

Ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στη θεματολογία της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη συζητά για τον τρόπο ενίσχυσης της αμυντικής της ικανότητας και τη θωράκιση του κοινού ευρωπαϊκού χώρου, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει «πραγματικά να προσφέρει» σε αυτόν τον διάλογο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα έχει ήδη υιοθετήσει τη δική της «Ατζέντα 2030», υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο επιτρέπει στην Ελλάδα να παρουσιάσει στην ευρωπαϊκή πλευρά μια ολοκληρωμένη, ολιστική θεώρηση για την άμυνα και την ασφάλεια.

«Η συζήτηση έχει ορίζοντα το 2030 και εμείς, μέσα από τη δική μας ατζέντα, μπορούμε να προσφέρουμε προοπτική και αντίληψη ολιστικής προστασίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή θέσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



