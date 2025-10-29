Δένδιας: «Νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολιάζοντας τη χθεσινή (28/10) στρατιωτική παρέλαση τόνισε τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δένδιας: «Νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων»
29 Οκτ. 2025 10:42
Pelop News

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ως την πρώτη δημόσια εμφάνιση της «Νέας Εποχής» των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τον εκσυγχρονισμό και τη νέα φιλοσοφία άμυνας της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας σημείωσε:

«Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια επίδειξη φρονήματος. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νέας Εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά, παρέλασε τμήμα καινοτομίας, ενσαρκώνοντας τον μετασχηματισμό της Άμυνας σε μια δύναμη σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και αποτρεπτική».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες και στιγμιότυπα της παρέλασης, όπου παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογίες, εξοπλιστικά μέσα και μονάδες που ενσωματώνουν καινοτόμες πρακτικές άμυνας.

Η φετινή εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Υπουργό, σύμβολο της ανανέωσης του αμυντικού δόγματος και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της σταθερότητας στην περιοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
11:15 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Πείτε ΟΧΙ σε κάθε μορφή τυραννίας»
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκαμψη μετά από διήμερη πτώση
11:12 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ