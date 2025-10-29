Δένδιας: «Νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ως την πρώτη δημόσια εμφάνιση της «Νέας Εποχής» των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τον εκσυγχρονισμό και τη νέα φιλοσοφία άμυνας της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας σημείωσε:

«Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια επίδειξη φρονήματος. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νέας Εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά, παρέλασε τμήμα καινοτομίας, ενσαρκώνοντας τον μετασχηματισμό της Άμυνας σε μια δύναμη σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και αποτρεπτική».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες και στιγμιότυπα της παρέλασης, όπου παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογίες, εξοπλιστικά μέσα και μονάδες που ενσωματώνουν καινοτόμες πρακτικές άμυνας.

Η φετινή εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Υπουργό, σύμβολο της ανανέωσης του αμυντικού δόγματος και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια επίδειξη φρονήματος. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νέας Εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά, παρέλασε τμήμα καινοτομίας, ενσαρκώνοντας τον μετασχηματισμό της Άμυνας σε μια δύναμη σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και… pic.twitter.com/KKyNyrTDml — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 29, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



