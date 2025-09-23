Δέσμευση της περιουσίας ξενοδόχων και επισκόπου που πούλησαν την «παραλία του Αλέξη Ζορμπά» στα Χανιά

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας τριών βασικών εμπλεκομένων στη δικογραφία για την παράνομη μεταβίβαση έκτασης 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Πρόκειται για μια κίνηση-μήνυμα για το εύρος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η διαταγή, που φέρει αριθμό 70/2025 και εκδόθηκε σήμερα αφορά τόσο τραπεζικούς λογαριασμούς όσο και ακίνητα, τίτλους, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες, ενώ η συνολική αξία που μπαίνει στο μικροσκόπιο φτάνει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο παράνομο όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από την πώληση έκτασης της ιστορικής Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Στη δέσμευση περιλαμβάνεται και η περιουσία του Επισκόπου, που έχει διατελέσει ηγούμενος στη Μονή και είχε βεβαιώσει (το 2017, πριν αναλάβει αυτή τη θέση, την οποία απώλεσε το 2023) ότι το ιστορικό μοναστήρι δεν είχε στην κατοχή του την επίμαχη έκταση στην οποία περιλαμβάνεται και η περίφημη “παραλία του Αλέξη Ζορμπά”, όπου χόρευε ο Αντονι Κουίν στην ταινία.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά τα δύο αδέλφια- ξενοδόχους που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση καθώς και τον Επίσκοπο- τιτουλάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έχει κληθεί για εξηγήσεις στη διαδικασία της ανάκρισης. Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για εμπορία επιρροής, καθώς και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Ο τρίτος, σύμφωνα με τη δικογραφία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες. Κατηγορείται επίσης και για απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ το όφελος από την απόκτηση περιουσίας που ανήκε στη Μονή

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σημειώνει ότι η δράση τους δεν περιορίστηκε στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι επιχειρήθηκε και νομιμοποίηση εσόδων που προήλθαν από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς τα χρήματα «αναμείχθηκαν» με άλλα νόμιμα και διοχετεύθηκαν σε επιχειρηματικές κινήσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η εμπλοκή της περιουσίας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα δύο αδέλφια απέκτησαν, με απειλές και βία σε βάρος του επισκόπου, αγροτική έκταση που ανήκε στο μοναστήρι.

Η έρευνα αναφέρει ότι ο κληρικός, κατά παράβαση των καθηκόντων επιμελούς διαχείρισης, επέτρεψε να προκληθεί ζημία στην περιουσία της Μονής, γεγονός που εντάσσει και τον ίδιο στο πλαίσιο των ερευνών. Το παράνομο όφελος από την υπόθεση εκτιμάται τουλάχιστον σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη μαφία

Η διαταγή της Αρχής για το Ξέπλυμα αναφέρει ότι δεσμεύονται λογαριασμοί, μετοχές, θυρίδες και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν, με εξαίρεση μόνο τα ποσά που αφορούν μισθούς ή συντάξεις.

Στο κάδρο της δέσμευσης μπαίνει και εταιρεία με έδρα τα Χανιά, στην οποία ο ένας εκ των δύο προφυλακισμένων αδελφών εμφανίζεται ως ομόρρυθμο μέλος.

Με τον τρόπο αυτόν, οι ελεγκτικές Αρχές επιχειρούν να «παγώσουν» κάθε περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται με την υπό δικαστική διερεύνση εγκληματική δραστηριότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ύψους 1,5 εκατ. ευρώ παράνομο όφελος δεν θα διοχετευθεί περαιτέρω σε οικονομικές κινήσεις που θα δυσχέραιναν τη δήμευση και την τελική αποκατάσταση της ζημίας.

Στην αιτιολογία της απόφασης, η Αρχή επικαλείται τις σοβαρές υπόνοιες για διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το εγκληματικό προϊόν. Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται, καθιστά επιβεβλημένη τη δέσμευση, ώστε να μη χαθούν τα ίχνη των χρημάτων και να μη μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία.

