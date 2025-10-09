Διακρίσεις των αθλητών του ΙΟ Πατρών

Στη Νικιάνα Λευκάδας βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου αθλητές της κατηγορίας Optimist του Ι.Ο. Πατρών, για να συμμετάσχουν στο Διασυλλογικό Αγώνα Optimist και Ilca4 «Νηρίκος 2025» που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ν.Ο. Λευκάδας.

Συγκεκριμένα από τον Ι.Ο.Πατρών συμμετείχαν οι αθλητές Αργυρός Λεωνίδας, Καρακαπιλίδης Ιορδάνης και Ματθαιόπουλος Μάριος, ενώ συνολικά στην κατηγορία Optimist έλαβαν μέρος 30 αθλητές.

Στα αποτελέσματα της κατηγορίας Optimist, ο αθλητής Μάριος Ματθαιόπουλος κατέλαβε την 3η θέση, ο Καρακαπιλίδης Ιορδάνης την 6η θέση και ο Αργυρός Λεωνίδας την 7η θέση.

Ο ΙΟ Πατρών με ανακοίνωση του συνεχάρη τους αθλητές του και τους εύχεται ανοδική συνέχεια.

Μέγας χορηγός του ΙΟΠ η εταιρεία Super Cargo!

