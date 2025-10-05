Διαπραγματεύονται Ισραήλ – Χαμάς για τους ομήρους: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες».

Διαπραγματεύονται Ισραήλ - Χαμάς για τους ομήρους: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες, λέει ο Τραμπ
05 Οκτ. 2025 21:16
Pelop News

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες». «Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» τους όρους για το τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που αφορά τον αφοπλισμό της, δεν θα είναι εύκολη.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Ρούμπιο επισήμανε ότι «θα φανεί πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι πράγματι σοβαρή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τεχνικές συνομιλίες και η συζήτηση για τα επιχειρησιακά ζητήματα».

Ο Νετανιάχου στέλνει διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο
Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων να αναχωρήσει για την Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Ο Ντέρμερ θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα μετέβαινε μόνο εφόσον σημειωνόταν ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Η ισραηλινή ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει αύριο για την Αίγυπτο, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται τελικά στο Σαρμ ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες, λέει ο αρχηγός των IDF
Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:55 Η ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου στην «Π»: Το θέατρο είναι χώρος προσωπικής αναμέτρησης
21:44 Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 29χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά
21:36 Γαλλία: Νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Λεκορνί
21:25 Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή με Γιόβιτς και Μαρίν ενώ έπαιζε με 10 παίκτες
21:19 Νίκες για ΠΓΕ και Αχαγιά 82 στην πρεμιέρα της national league
21:16 Διαπραγματεύονται Ισραήλ – Χαμάς για τους ομήρους: Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες, λέει ο Τραμπ
21:08 Το OLYMPIA FORUM VI ξεκινά την Τρίτη – Η Περιφερειακή Πολιτική ως βασικός πυλώνας Δημοκρατίας και ανάπτυξης 
21:00 Αχαΐα: Το «βάθος» της κάλπης του Νοεμβρίου για την ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
20:52 Μπύρα με φοιτητές στη Σορβόνη ήπιε ο Αλ. Τσίπρας – Τι είπε για τη συνάντηση
20:44 Παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο του ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη
20:36 Χαμάς: «Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία»
20:28 Ψυχολόγοι μιλούν για τα στοιχεία που μισούν όλοι κρυφά στους φίλους τους
20:20 Πάνω από 125.000 δολάρια το Bitcoin – Τι του έδωσε νέα ώθηση
20:12 Το πλάνο του NBA Europe για το φορμάτ της διοργάνωσης – «Έναρξη τον Οκτώβριο του 2027»
20:04 Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα επηρεάσουν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες της Δευτέρας
19:56 Θετός γονέας: Μάθε για την υιοθεσία!
19:54 Ο 7ος Γύρος της λίμνης Τσιβλού ήταν φανταστικός! – Φωτογραφίες και νικητές
19:48 Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα
19:40 Όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας συνοψίζει σε πέντε φράσεις τη βαθύτερη παθογένεια της χώρας
19:37 Ο ΝΟΠ “πλήρωσε” την άμυνα και έχασε από τον Εθνικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ