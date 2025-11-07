Διαψεύδει η Καρυστιανού τον Καραχάλιο: «Ασύμβατη με την έννοια του κόμματος, στηρίζω την κοινωνική αφύπνιση»

Η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει για ακόμη μία φορά τα σενάρια περί πολιτικού κόμματος.

Διαψεύδει η Καρυστιανού τον Καραχάλιο: «Ασύμβατη με την έννοια του κόμματος, στηρίζω την κοινωνική αφύπνιση»
07 Νοέ. 2025 8:35
Pelop News

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της 19χρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, επανέλαβε την κατηγορηματική της άρνηση σε σενάρια περί ίδρυσης πολιτικού κόμματος, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις  του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου. Μιλώντας στο Kontra το βράδυ της Πέμπτης, 6 Νοεμβρίου 2025, δήλωσε ότι η λέξη «κόμμα» δεν συνάδει με τις αξίες και τους σκοπούς της, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας της επικεντρώνεται στην κοινωνική αντίδραση ενάντια στο «σαθρό πολιτικό σύστημα».

Δείτε ακόμα: Ρούτσι για Καρυστιανού: «Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα»

«Ο κ. Καραχάλιος αναφέρεται σε κάτι υποθετικό, που δεν υφίσταται. Δεν είναι η στιγμή να συζητάμε τέτοια ζητήματα. Η κοινωνία απαιτεί να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα», τόνισε η κ. Καρυστιανού, απορρίπτοντας κάθε σχετική συζήτηση. Επιπρόσθετα, διευκρίνισε ότι η γνωριμία της με τον κ. Καραχάλιο έγινε μέσω κοινού γνωστού, χωρίς να γνωρίζει ότι υπήρξε σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Με εκπλήσσει ότι, με αυτό το παρελθόν, επιδίωξε να συναντηθεί μαζί μου», σημείωσε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι δέχεται καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που την παροτρύνουν να εμπλακεί στην πολιτική. Ωστόσο, η απάντησή της παραμένει σταθερή: «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Χρειαζόμαστε αλλαγή και οξυγόνο στην κοινωνία μας». Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι ο στόχος της παραμένει η δικαίωση της κόρης της και η κοινωνική αφύπνιση που πυροδοτήθηκε από την τραγωδία.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τόνισε ότι εδώ και 2,5 χρόνια δέχεται επιθέσεις, συκοφαντίες και προσπάθειες επαγγελματικής απαξίωσης. «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να υπονομεύσουν τον σκοπό μας. Όμως, ο αγώνας για τη δικαίωση της Μάρθης είναι ιερός και δεν σταματώ», δήλωσε με αποφασιστικότητα.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι η κοινωνική κινητοποίηση θα οδηγήσει σε ουσιαστική κάθαρση, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της κόρης της και όλων των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
