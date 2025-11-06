Ρούτσι για Καρυστιανού: «Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα»

Ξεκάθαρη η θέση και η στάση του

Ρούτσι για Καρυστιανού: «Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα»
06 Νοέ. 2025 12:17
Pelop News

Ο Πάνος Ρούτσι αναφορικά με τη συζήτηση γύρω από το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού και τη δημιουργία πολιτικού κόμματος τόνισε: «Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή “κύμα” οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή “κύμα”, νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό για εμάς».

Άδωνις Γεωργιάδης για Μαρία Καρυστιανού: «Αν θέλει να πολιτευτεί, ας το κάνει – Δεν μου αρέσει η υποκρισία» ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος», σημείωσε στη συνέχεια ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο ΑΝΤ1, ωστόσο επεσήμανε ότι η κ. Καρυστιανού δεν έχει ενημερώσει τους συγγενείς των θυμάτων σχετικά με κάποια συνεργασία μαζί του.

Σε ερώτηση για το αν θα υποστήριζε κάποιο κίνημα στο οποία θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «όχι, δεν νομίζω» και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε, αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε τα 2,5 χρόνια».

Ωστόσο ο κ. Ρούτσι εξήγησε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα κόμμα στο οποίο θα προέδρευε η κ. Καρυστιανού αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δίκης. «Γιατί θα ήταν εντελώς καθαρό», εξήγησε ο ίδιος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Πάτρα: Μπήκαν όρια και διαγραμμίσεις στη Ρήγα Φεραίου για τα τραπεζοκαθίσματα
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ