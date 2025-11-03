Διάσωση 31χρονου ναυτικού νότια της Ηρακλειάς: Επιτυχής επιχείρηση του Λιμενικού, διερευνώνται τα αίτια πώς βρέθηκε στην θαλασσα

Σώος και καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ένας 31χρονος αλλοδαπός ναυτικός, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ηρακλειάς.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε άμεσα από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από πλήρωμα πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Ο ναυτικός διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πλοίαρχος του πλοίου διαπίστωσε την απουσία του 31χρονου και ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές, οι οποίες κινητοποίησαν άμεσα τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

