Διάσωση 625 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου από Λιμενικό και Frontex

Μεγάλη επιχείρηση νοτιοανατολικά του νησιού

Διάσωση 625 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου από Λιμενικό και Frontex
19 Δεκ. 2025 10:12
Pelop News

Σε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, εντοπίζοντας και περισυλλέγοντας εκατοντάδες μετανάστες νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Κεντρικό περιστατικό αποτέλεσε ο εντοπισμός αλιευτικού σκάφους σε απόσταση 16,5 ναυτικών μιλίων από το νησί, στο οποίο επέβαιναν 545 άτομα. Στην περιοχή έσπευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία, που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την περισυλλογή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη.

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις στην ίδια θαλάσσια περιοχή, διασώθηκαν 32 μετανάστες περίπου στις 23:00 της Πέμπτης και άλλοι 48 περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών, διασώθηκαν 625 άνθρωποι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ