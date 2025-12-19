Διάσωση 625 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου από Λιμενικό και Frontex

Σε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, εντοπίζοντας και περισυλλέγοντας εκατοντάδες μετανάστες νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Κεντρικό περιστατικό αποτέλεσε ο εντοπισμός αλιευτικού σκάφους σε απόσταση 16,5 ναυτικών μιλίων από το νησί, στο οποίο επέβαιναν 545 άτομα. Στην περιοχή έσπευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία, που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την περισυλλογή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη.

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις στην ίδια θαλάσσια περιοχή, διασώθηκαν 32 μετανάστες περίπου στις 23:00 της Πέμπτης και άλλοι 48 περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών, διασώθηκαν 625 άνθρωποι.

