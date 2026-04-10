Διαβήτης και ακοή: Η «αόρατη» επιπλοκή που επηρεάζει την ποιότητα ζωής

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα πολύπλοκο μεταβολικό νόσημα, το οποίο συνδέεται με σημαντικές επιπλοκές στο αγγειακό και νευρικό σύστημα. Οι βλάβες αυτές επηρεάζουν πολλαπλά όργανα, όπως η καρδιά, τα μάτια και το δέρμα, ενώ νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι επεκτείνονται και στο σύστημα της ακοής.

Πώς συνδέεται ο διαβήτης με την απώλεια ακοής

Όπως εξηγούν ειδικοί, τόσο τα υψηλά όσο και τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα μικρά αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα του εσωτερικού αυτιού.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι διακυμάνσεις στο σάκχαρο μπορούν να επηρεάσουν τα νεύρα που μεταδίδουν τα ακουστικά σήματα στον εγκέφαλο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια ακοής, η οποία συχνά περνά απαρατήρητη στα αρχικά στάδια.

Αυξημένος κίνδυνος για ασθενείς με διαβήτη και προδιαβήτη

Η απώλεια ακοής εμφανίζεται περίπου δύο φορές συχνότερα σε άτομα με διαβήτη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της ίδιας ηλικίας. Ακόμη και τα άτομα με προδιαβήτη εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό προβλημάτων ακοής.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ακοή

Η μείωση της ακουστικής ικανότητας δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τον διαβήτη, αλλά και με:

ηλικία

γενετική προδιάθεση

έκθεση σε θόρυβο

φαρμακευτική αγωγή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ορισμένα φάρμακα, όπως υψηλές δόσεις παυσίπονων, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ορισμένα αντιβιοτικά, αντικαρκινικά φάρμακα, διουρητικά και ισχυρά οπιοειδή, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ακοή σε μακροχρόνια χρήση.

Σημάδια που δεν πρέπει να αγνοηθούν

Η απώλεια ακοής συχνά εξελίσσεται σταδιακά. Ενδεικτικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

δυσκολία στην κατανόηση ομιλίας

προβλήματα σε συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους

αίσθηση ότι οι άλλοι «μουρμουρίζουν»

δυσκολία σε θορυβώδη περιβάλλοντα

ανάγκη για αυξημένη ένταση σε τηλεόραση ή ραδιόφωνο

Σε πολλές περιπτώσεις, οι οικείοι είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι το πρόβλημα.

Επιπτώσεις στην ισορροπία

Το εσωτερικό αυτί παίζει καθοριστικό ρόλο και στην ισορροπία. Για τον λόγο αυτό, οι ασθενείς με διαβήτη μπορεί να εμφανίσουν διαταραχές ισορροπίας, γεγονός που απαιτεί προσοχή κατά τη σωματική άσκηση και την καθημερινή δραστηριότητα.

Πρόληψη και προστασία της ακοής

Αν και η απώλεια ακοής δεν μπορεί να αναστραφεί, μπορεί να επιβραδυνθεί ή να προληφθεί η επιδείνωσή της. Οι ειδικοί συστήνουν:

αυστηρό έλεγχο των επιπέδων σακχάρου

τακτικό έλεγχο ακοής

αποφυγή έντονου θορύβου

ιατρική αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής

Ο ρόλος της σωστής ρύθμισης του διαβήτη

Η καλή ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα αποτελεί βασικό παράγοντα όχι μόνο για την πρόληψη των κλασικών επιπλοκών του διαβήτη, αλλά και για τη διατήρηση της ακοής και της γενικότερης νευρολογικής υγείας.

Η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική ιατρική παρακολούθηση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.