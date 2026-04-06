Δίκη για Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας

06 Απρ. 2026 8:07
Pelop News

Με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων των συνηγόρων και των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, στην αίθουσα «Γαιόπολις», η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η σημερινή συνεδρίαση επικεντρώνεται στη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους παθόντες και τους συγγενείς των θυμάτων. Συνολικά, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 230 άτομα που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ ο κατάλογος των μαρτύρων αριθμεί 122 άτομα.

Η διαδικασία έχει οργανωθεί σε στάδια, ξεκινώντας από όσους φέρουν αύξοντα αριθμό 98 και άνω στο κατηγορητήριο, ενώ θα ακολουθήσουν λοιποί μάρτυρες και παθόντες που επιθυμούν να δηλώσουν παράσταση, ακόμη και αν δεν έχουν κληθεί επίσημα.

Το αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη

Στο τραπέζι παραμένει το αίτημα που υπέβαλε η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί να εκδώσει την απόφασή του μόλις ολοκληρωθεί η τυπική νομιμοποίηση όλων των πλευρών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης επί του θέματος σε όλους τους συνηγόρους.

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προέκυψε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων και βαριές σωματικές βλάβες. Επιπλέον, εκδικάζονται πλημμελήματα όπως η ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και η παράβαση καθήκοντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ