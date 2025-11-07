Δίκη για την ΕΑΔ και την τραγωδία των Τεμπών: Στο εδώλιο δύο επιθεωρητές για παράβαση καθήκοντος

Με έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη των δύο επιθεωρητών-ελεγκτών της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με το πόρισμα ελέγχου της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ — το έργο που συνδέεται άμεσα με την τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο υπάλληλοι της ΕΑΔ φέρονται να υπέπεσαν σε παραλείψεις και αντιφάσεις κατά τη σύνταξη του πορίσματος, ενεργώντας με τέτοιο τρόπο «ώστε να ωφελήσουν παράνομα τους υπαιτίους», προκειμένου να μην αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα αρμόδια στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ.

Το επίμαχο πόρισμα, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ», παρά το γεγονός ότι είχαν σημειωθεί καθυστερήσεις και υπερβάσεις ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ στο έργο της σύμβασης 717.

Η παρουσία στο δικαστήριο και η αίσθηση που προκάλεσε

Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο συνοδευόμενοι από νομικό σύμβουλο του κράτους, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση και το σχόλιο του προέδρου:

«Πώς κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου».

Οι συγγενείς των θυμάτων στο ακροατήριο

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, μεταξύ των οποίων οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος και Μαρία Καρυστιανού, ενώ παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν και ο Πάνος Ρούτσις.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αποβολή των συγγενών από τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι «η παράσταση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη» και ότι «το προσβληθέν έννομο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας».

Από την άλλη πλευρά, οι νομικοί εκπρόσωποι των οικογενειών αντέτειναν πως υπάρχει σαφής αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών και στο τραγικό αποτέλεσμα.

«Αν ο έλεγχος είχε γίνει όπως όριζε ο νόμος, θα είχαν επισημανθεί εγκαίρως οι παραλείψεις στην ΕΡΓΟΣΕ και πιθανότατα θα είχαν ληφθεί μέτρα που θα απέτρεπαν την καταστροφή», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Εκκρεμεί η απόφαση για την παράσταση πολιτικής αγωγής

Το δικαστήριο θα αποφασίσει μετά από σχετική εισαγγελική εισήγηση αν θα επιτραπεί η παρουσία των συγγενών ως υποστήριξη της κατηγορίας. Παράλληλα, οι οικογένειες υπέβαλαν αίτημα να παρασταθεί το Δημόσιο ως υποστήριξη της κατηγορίας και όχι να εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Η δίκη συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά τίθεται στο μικροσκόπιο η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας και το εάν οι εσωτερικοί έλεγχοι έγιναν με τη δέουσα αυστηρότητα σε μια υπόθεση που στοίχισε δεκάδες ζωές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



