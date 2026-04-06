Δικογραφία σε βάρος δύο καταστηματαρχών στο Αγρίνιο για κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη

Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αγρίνιο σχηματίστηκε από την Αστυνομία, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Απριλίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου 2026. Μια 16χρονη επισκέφθηκε δύο καταστήματα της πόλης, τα οποία λειτουργούσαν οι δύο κατηγορούμενοι – ο ένας ως ιδιοκτήτης και ο άλλος ως νόμιμος εκπρόσωπος – όπου και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά.

Η ανήλικη, επιστρέφοντας στο σπίτι της, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα οι γονείς της να τη μεταφέρουν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος των δύο εμπλεκομένων, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε καταστήματα που διαθέτουν αλκοόλ.