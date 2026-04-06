Δικογραφία σε βάρος δύο καταστηματαρχών στο Αγρίνιο για κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης σε νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στα δύο καταστήματα

06 Απρ. 2026 15:28
Pelop News

Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αγρίνιο σχηματίστηκε από την Αστυνομία, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Απριλίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Απριλίου 2026. Μια 16χρονη επισκέφθηκε δύο καταστήματα της πόλης, τα οποία λειτουργούσαν οι δύο κατηγορούμενοι – ο ένας ως ιδιοκτήτης και ο άλλος ως νόμιμος εκπρόσωπος – όπου και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά.

Η ανήλικη, επιστρέφοντας στο σπίτι της, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα οι γονείς της να τη μεταφέρουν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος των δύο εμπλεκομένων, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε καταστήματα που διαθέτουν αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στις 4-4-2026 το βράδυ και στις 5-4-2026 τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, 16χρονη, μετέβη σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούσαν οι δυο κατηγορούμενοι ως ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος αντίστοιχα και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά.

Η ανήλικη επέστρεψε στην οικία της και βρισκόμενη σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

 

