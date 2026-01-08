Δήλωση 6 δημάρχων της «Λαϊκής Συσπείρωσης»: «Απαράδεκτος ο εμπαιγμός του ΥΠΕΣ προς τις σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές»

Σφοδρή κριτική στο Υπουργείο Εσωτερικών ασκούν οι έξι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», καταγγέλλοντας «απαράδεκτο εμπαιγμό» προς τα Σωματεία των σχολικών καθαριστριών και καθαριστών, σε μια περίοδο που –όπως τονίζουν– εντείνεται η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα συνολικά και ειδικά στους Δήμους.

Στη δήλωσή τους επισημαίνουν ότι η σχολική καθαριότητα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο πολιτικών που οδηγούν είτε στην απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης είτε στη μείωση δαπανών και στην παράδοση κρίσιμων λειτουργιών στην «αγορά», με χαρακτηριστικά παραδείγματα την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, την ελλιπή συντήρηση των κτιριακών υποδομών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

«Αρνητική εμπειρία 15 ετών από τον Καλλικράτη»

Οι δήμαρχοι υπενθυμίζουν ότι 15 χρόνια μετά τον «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010) έχει συσσωρευτεί αρνητική εμπειρία στη διαχείριση της σχολικής καθαριότητας, με το κεντρικό κράτος –όπως αναφέρουν– να μετακυλίει τις ευθύνες στους Δήμους. Το αποτέλεσμα είναι εργαζόμενοι να δουλεύουν «κάτω από απαράδεχτες συνθήκες, χωρίς ωράρια, με εντατικοποίηση και πίεση, με αμοιβές ψίχουλα», ενώ όσα δικαιώματα έχουν κατακτηθεί μέχρι σήμερα οφείλονται αποκλειστικά στον οργανωμένο αγώνα τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μαζική συνταξιοδότηση των εργαζομένων που είχαν ενταχθεί το 2010 στους Δήμους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς και στην κυριαρχία πλέον των ελαστικών μορφών απασχόλησης, με εργαζόμενους που προσλαμβάνονται και απολύονται κάθε χρόνο, παρότι αποτελούν οργανικό κομμάτι της λειτουργίας των σχολείων.

Καταγγελίες για ιδιωτικοποίηση και «γαϊτανάκι ευθυνών»

Οι έξι δήμαρχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τους σχεδιασμούς περαιτέρω εμπλοκής ιδιωτών στη σχολική καθαριότητα, όπως –όπως σημειώνουν– προέκυψε και από πρόσφατη συνάντηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και Σωματείων Καθαριστριών με την υφυπουργό Εσωτερικών. Καταγγέλλουν «γαϊτανάκι ευθυνών» μεταξύ υπουργείων και δημοτικών αρχών ακόμη και για αυτονόητα αιτήματα, όπως η κατάρτιση καθηκοντολογίου.

Στήριξη και αγωνιστικές πρωτοβουλίες

Οι Δημοτικές Αρχές Ικαρίας, Καισαριανής, Πάτρας, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου δηλώνουν ότι στηρίζουν στην πράξη τα δίκαια αιτήματα των σχολικών καθαριστριών και καθαριστών για:

μόνιμη και σταθερή εργασία,

αυξήσεις στους μισθούς,

μέσα ατομικής προστασίας,

καθηκοντολόγιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Παράλληλα, ανακοινώνουν ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν πλατιά τη συζήτηση στις σχολικές κοινότητες, προκειμένου να οργανωθούν αγωνιστικές πρωτοβουλίες στήριξης των αιτημάτων, εντάσσοντας –όπως τονίζουν– την ανάγκη για επαρκή καθαριότητα με σύγχρονες εργασιακές σχέσεις στον ευρύτερο αγώνα «για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει».

