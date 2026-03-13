Δήμαρχος Καλαμαριάς για τη δολοφονία 20χρονου: «Η βία δεν θα γίνει κανονικότητα στις γειτονιές μας»

Την έντονη οδύνη και την αγανάκτησή της για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά εξέφρασε με δημόσια ανακοίνωσή της η δήμαρχος της πόλης, Χρύσα Αράπογλου, λίγες ώρες μετά το νέο αιματηρό περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όπως υπογράμμισε, η Καλαμαριά ξύπνησε με οργή και βαθιά θλίψη, θρηνώντας ακόμη έναν νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο, στη μέση μάλιστα ενός κεντρικού δρόμου. Η ίδια περιέγραψε μια κοινωνία συγκλονισμένη, μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και μια πόλη που αρνείται να συνηθίσει τέτοια περιστατικά βαρβαρότητας.

Στην παρέμβασή της, η δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στην έξαρση της βίας και της νεανικής εγκληματικότητας, σημειώνοντας ότι τα περιστατικά πολλαπλασιάζονται στις γειτονιές και ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί ως φυσιολογική μια τέτοια κατάσταση. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις, με έμφαση στην πρόληψη, την παιδεία, τη στήριξη των νέων, αλλά και στην ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.

Η Χρύσα Αράπογλου τόνισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της βίας δεν αφορά μόνο έναν θεσμό ή μία αρχή, αλλά προϋποθέτει κοινή ευθύνη και δράση από την Πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, το σχολείο, την οικογένεια και συνολικά την κοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό, ζήτησε περισσότερες πρωτοβουλίες και ουσιαστικές πολιτικές πριν η βία ριζώσει ακόμη βαθύτερα στον κοινωνικό ιστό.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ξεκαθάρισε πως επιθέσεις, μαχαιρώματα και φαινόμενα εγκληματικότητας δεν έχουν θέση στις πόλεις, επιμένοντας ότι οι γειτονιές δεν πρέπει να μετατραπούν σε χώρους φόβου και ανασφάλειας. Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα, να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας, η δήμαρχος εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του 20χρονου, σημειώνοντας ότι η Καλαμαριά πενθεί, αλλά ταυτόχρονα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η βία δεν πρόκειται να γίνει κανονικότητα στις γειτονιές της.

