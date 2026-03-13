Δήμαρχος Καλαμαριάς για τη δολοφονία 20χρονου: «Η βία δεν θα γίνει κανονικότητα στις γειτονιές μας»

Με λόγια οργής και βαθιάς θλίψης αντέδρασε η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, μετά τη δολοφονία του 20χρονου σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για μια κοινωνία που συγκλονίζεται και κάλεσε σε άμεση δράση απέναντι στη βία και τη νεανική εγκληματικότητα.

Δήμαρχος Καλαμαριάς για τη δολοφονία 20χρονου: «Η βία δεν θα γίνει κανονικότητα στις γειτονιές μας»
13 Μαρ. 2026 11:56
Pelop News

Την έντονη οδύνη και την αγανάκτησή της για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά εξέφρασε με δημόσια ανακοίνωσή της η δήμαρχος της πόλης, Χρύσα Αράπογλου, λίγες ώρες μετά το νέο αιματηρό περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όπως υπογράμμισε, η Καλαμαριά ξύπνησε με οργή και βαθιά θλίψη, θρηνώντας ακόμη έναν νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο, στη μέση μάλιστα ενός κεντρικού δρόμου. Η ίδια περιέγραψε μια κοινωνία συγκλονισμένη, μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος και μια πόλη που αρνείται να συνηθίσει τέτοια περιστατικά βαρβαρότητας.

Στην παρέμβασή της, η δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στην έξαρση της βίας και της νεανικής εγκληματικότητας, σημειώνοντας ότι τα περιστατικά πολλαπλασιάζονται στις γειτονιές και ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί ως φυσιολογική μια τέτοια κατάσταση. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις, με έμφαση στην πρόληψη, την παιδεία, τη στήριξη των νέων, αλλά και στην ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.

Η Χρύσα Αράπογλου τόνισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της βίας δεν αφορά μόνο έναν θεσμό ή μία αρχή, αλλά προϋποθέτει κοινή ευθύνη και δράση από την Πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, το σχολείο, την οικογένεια και συνολικά την κοινωνία. Με αυτό το σκεπτικό, ζήτησε περισσότερες πρωτοβουλίες και ουσιαστικές πολιτικές πριν η βία ριζώσει ακόμη βαθύτερα στον κοινωνικό ιστό.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ξεκαθάρισε πως επιθέσεις, μαχαιρώματα και φαινόμενα εγκληματικότητας δεν έχουν θέση στις πόλεις, επιμένοντας ότι οι γειτονιές δεν πρέπει να μετατραπούν σε χώρους φόβου και ανασφάλειας. Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν άμεσα, να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας, η δήμαρχος εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του 20χρονου, σημειώνοντας ότι η Καλαμαριά πενθεί, αλλά ταυτόχρονα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η βία δεν πρόκειται να γίνει κανονικότητα στις γειτονιές της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ