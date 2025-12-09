Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία

Με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook o Έλληνας σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια τα πολλά οφέλη της νίκης του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ.

Πέταγε φωτιές στην Αστάνα ο Ολυμπιακός, μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης

Αναλυτικά:

«Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία για τους ερυθρόλευκους, όχι μόνο γιατί κρατάει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο 1-24, αλλά και από πλευράς συντελεστή ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής σεζόν…

▶ Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την Μπόντο Γκλιμτ. Μπορεί η νορβηγική ομάδα να μην τον απειλεί για το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να την βρει μπροστά του, αν δεν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και πάρει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για τη διοργάνωση!

▶ Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πιθανότητες να προαχθεί από τον δεύτερο προκριματικό γύρο από τον οποίο κανονικά ξεκινάει ο δεύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος και να ανέβει απευθείας στον τρίτο, κάτι που σημαίνει επίσης εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Europa League, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό!

▶ Πώς γίνεται αυτό; Αν ο κάτοχος του Europa League έχει εισιτήριο για το Champions League από το πρωτάθλημα της χώρας του, τότε μία ακόμα ομάδα, συμπεριλαμβανομένου πλέον και των ομάδων του League Path πάει απευθείας στη League Phase και δύο από τις έξι ομάδες του δεύτερου προκριματικού ανεβαίνουν στον τρίτο. Ξεπερνώντας σε συντελεστή την Μπόντο Γκλιμτ, ο Ολυμπιακός το εξασφαλίζει στην περίπτωση που το χρειαστεί αποφεύγοντας και την ταλαιπωρία ενός προκριματικού στα τέλη Ιουλίου

▶ Με τη νίκη στην Αστάνα ο Ολυμπιακός δυσκολεύει κατά πολύ το έργο της Σαχτάρ που είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση το απευθείας εισιτήριό του για το Champions League αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και ταυτόχρονα βεβαίως ο κάτοχος του Champions League έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο από το πρωτάθλημα της χώρας του. Η διαφορά τους σε συντελεστή από τον Ολυμπιακό ανέβηκε στις έξι από τις πέντε νίκες για μία ομάδα, που έχει όμως την ευνοϊκή συγκυρία της συμμετοχής στο Conference League.

▶ Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο σε League Phase και από τις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αφού και η τρίτη θέση μπορεί να οδηγεί στα πλέι οφ του Europa, αν κατακτήσει το Κύπελλο μία από τις τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης της Super League.

▶ Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο για τους ερυθρόλευκους με περαιτέρω βελτίωση του συντελεστή τους ακόμα και για αποφυγή της προκριματικής διαδικασίας στο Europa, αν ανοίξει και εδώ το σποτ του κατόχου του Conference που δικαιούται απευθείας συμμετοχής!

▶ Στην περίπτωση που ο εφετινός κάτοχος του Conference, όπως έγινε πέρυσι με την Τσέλσι, έχει εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας της, τότε η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή των προκριματικών του Europa προκρίνεται απευθείας στη League Phase. Και ο Ολυμπιακός έχει καλύτερες προϋποθέσεις από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που πήρε αυτό το δώρο το περασμένο καλοκαίρι αποφεύγοντας τρεις προκριματικούς γύρους…

▶ Ο καθένας καταλαβαίνει λοιπόν πόσο μεγάλη αξία έχουν για τον πρωταθλητή Ελλάδας τα δύο εναπομείναντα ματς στη League Phase του Champions League μέχρι και το τελευταίο λεπτό του αγώνα στο Αμστερνταμ κόντρα στον Αγιαξ, ακόμα και αν δεν καταφέρει να προκριθεί στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης

▶ Και όλα αυτά για έναν Ολυμπιακό που θα προσθέσει πολύτιμους πόντους στον συντελεστή του και από πρόσθετο βαθμολογικό μπόνους αν τερματίσει από το 24 και πάνω στη βαθμολογία, που αυξάνει τα έσοδά του κατά πολύ για κάθε υψηλότερη θέση από το οικονομικό μπόνους και που φλερτάρει και πάλι με το ευρωπαϊκό top-30 στη βαθμολογία της UEFA».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



