Δήμος Ηλιδας: Νύχτα χωρίς αυτοκίνητο το Σάββατο 18/10 στην Αμαλιάδα

Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Ηλιδας συμμετέχει ενεργά στην ενημερωτική δράση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», σχετικά με τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, προβάλλοντας παράλληλα την ιδέα του «Οδηγού της Παρέας».

Στην πόλη της Αμαλιάδας, η 19η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/10/ 2025 και ώρα 23:30, στον κεντρικό πεζόδρομο, σε συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τις τοπικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το Παράρτημα Αμαλιάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Δήμος Ήλιδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των νέων, σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, θέτει τη δράση υπό την αιγίδα του και ενθαρρύνει τη μαζική συμμετοχή των δημοτών.

Η δράση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε δεκάδες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών που προτρέπουν τους πολίτες να αναλάβουν ρόλο «Οδηγού της Παρέας», φορώντας το χαρακτηριστικό βραχιολάκι δέσμευσης που συμβολίζει την υπεύθυνη στάση απέναντι στην οδήγηση και τη ζωή.

Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στη νυχτερινή διασκέδαση με ασφάλεια και υπευθυνότητα, με κύριο στόχο να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η επιλογή ενός νηφάλιου οδηγού στην παρέα αποτελεί την πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδο αποτροπής τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διεθνή έρευνα «Drink Driving NEVER», η οποία αποσκοπεί στην υιοθέτηση ασφαλών συνηθειών οδήγησης και την ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Το μήνυμα της βραδιάς παραμένει σαφές και πάντα επίκαιρο: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!».

