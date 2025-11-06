Δήμος Πατρέων: Εκτός λειτουργίας σήμερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Από τις 6 έως τις 11 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων σήμερα Πέμπτη 6/11/2025, δεν θα είναι διαθέσιμες οι διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές, καθώς και η ηλεκτρονική πύλη www.epatras.gr, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων.

Οπως αναφέρεται: «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ορθής λειτουργίας των εφαρμογών και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ενδέχεται κάποιες εφαρμογές να παρουσιάσουν επιπλέον καθυστέρηση για την κανονική τους λειτουργία.

Αναμένεται να επηρεαστούν και τα γκισέ σε Πρωτόκολλο, Ταμείο, Έσοδα, κατά τις ανωτέρω ώρες».

