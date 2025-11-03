Δήμος Πατρέων για τον Χρήστο: «Η μητέρα έχει απόλυτο δίκιο – Οι εργολαβίες καθυστερούν αδικαιολόγητα»

Ο Δήμος Πατρέων, με ανακοίνωσή του, δηλώνει ότι η Μαριάννα Μπαρτζάκλη, μητέρα του μαθητή του 13ου ΓΕΛ Πατρών, έχει «απόλυτο δίκιο» για την κατάσταση που επικρατεί, σημειώνοντας πως η εργολαβία για τα WC και τις ράμπες ΑμεΑ στα σχολεία παρουσιάζει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Όπως τονίζεται, έχει υλοποιηθεί λιγότερο από το 25% των έργων σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της σύμβασης από τον εργολάβο.

13ο ΓΕΛ Πάτρας: Κραυγή απόγνωσης μιας μάνας για το παιδί της…

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του WC και του εξωτερικού ανελκυστήρα, ώστε να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλους τους μαθητές.

Ο Δήμος τονίζει ότι «οι εργολάβοι δεν μπορούν να παίζουν με τις ανάγκες των μαθητών και των δημοτών» και πως η κατάσταση με τις παραδόσεις των έργων «έχει γίνει καθημερινότητα», όχι μόνο στα σχολεία αλλά και σε άλλους τομείς.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει πως τα προβλήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν ο Δήμος διέθετε το αναγκαίο προσωπικό και χρηματοδότηση για να εκτελεί τα έργα με αυτεπιστασία, χωρίς τη μεσολάβηση εργολάβων.

«Οι εργολάβοι προγραμματίζουν τις εργασίες τους με βάση το κέρδος και όχι τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων: “Η κυρία Μαριάννα Μπαρτζάκλη, μητέρα του Χρήστου, μαθητή του 13ου ΓΕΛ της Πάτρας, κάνει το αυτονόητο για κάθε γονέα και κάθε μαθητή που εν έτει 2025 αντιμετωπίζει πρόβλημα με την προσβασιμότητα στη σχολική του μονάδα, διεκδικεί να ξεκινήσει άμεσα το WC AμεΑ και να ολοκληρωθεί ο εξωτερικός ανελκυστήρας που απαιτείται για να μπορεί να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση του παιδιού της, αλλά και κάθε παιδιού στο σχολείο. Έχει απόλυτο δίκιο για τις καθυστερήσεις και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αλλά και για την απαίτηση να δοθεί λύση με ευθύνη του Δήμου.

Η εργολαβία που έχει ξεκινήσει σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας για την κατασκευή WC και ραμπών AμεΑ, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορεί να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις σχολικές μονάδες, έχει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ελλείψεις στις κατασκευές που έχουν υλοποιηθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί λιγότερο από το 25% των σχολικών μονάδων σε σχεδόν έναν χρόνο, από τις 7 Νοέμβρη 2024 που ο εργολάβος ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και θα έπρεπε σήμερα να ολοκληρώνεται.

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, για να ολοκληρωθεί η κατασκευή και του WC και του ανελκυστήρα, αλλά και για να εκλείψουν τα φαινόμενα με τις παράλογες καθυστερήσεις, από την πλευρά των εργολάβων, στην εκτέλεση και την παράδοση των έργων που αναλαμβάνουν, οι οποίοι δεν μπορούν να παίζουν με τις ανάγκες των μαθητών της πόλης, αλλά και όλων των δημοτών.

Δυστυχώς αποτελεί πλέον καθημερινότητα η άσχημη κατάσταση στις παραδόσεις και τις εκτελέσεις εργασιών από εργολάβους και όχι μόνο στα σχολεία. Θα μπορούσαν να εκλείψουν αν ο Δήμος μας και οι Δήμοι όλης της χώρας, είχαν το απαραίτητο προσωπικό και τους πόρους για να εκτελούν με αυτεπιστασία έργα που είναι αναγκαία και απαραίτητα χωρίς τη διαμεσολάβηση εργολάβων, που προγραμματίζουν και προτεραιοποιούν τις εργασίες τους με βάση το κέρδος, και όχι με τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν”.

Η ιστορία που συγκίνησε την Πάτρα

Η υπόθεση του Χρήστου Παπαθανασίου είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και συγκίνησης στην Πάτρα. Ο μαθητής, που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, φοιτά πλέον στο 13ο Λύκειο και, όπως είχε αναδείξει η «Π», εξακολουθεί να στερείται τουαλέτας ΑμεΑ και λειτουργικού ανελκυστήρα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καθημερινή του πρόσβαση στο σχολείο.

Η μητέρα του, Μαριάννα Μπαρτζάκλη, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να μη θες να πιεις νερό στο σχολείο για να μη χρειαστείς τουαλέτα; Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να μη μπορείς να φτάσεις στην τάξη σου; Όχι, γιατί δεν είναι δικό σας πρόβλημα».

