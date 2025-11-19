«Μάχη» στο Πρωτοδικείο Πατρών για τους 12 της ΔΕΥΑΠ – Ομόφωνη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο

Μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα για το εργασιακό μέλλον των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ είναι η σημερινή, καθώς στο Πρωτοδικείο Πατρών εξετάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει με σκοπό να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης. Η διαδικασία θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αφορά εργαζόμενους που καλύπτουν – όπως τονίζουν άπαντες – πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημοτικής επιχείρησης.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ, η οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει πως οι συγκεκριμένες θέσεις είναι απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης. Η στάση αυτή αναμένεται να ενισχύσει το αίτημα των συμβασιούχων, καθώς καταδεικνύει την ανάγκη διατήρησης των θέσεών τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ΔΕΥΑΠ αντιμετωπίζει αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων, το οποίο –μετά από έντονη πολιτική συζήτηση διάρκειας περίπου μίας ώρας– κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση στήριξης των 12 εργαζομένων. Η συμφωνία αυτή προέκυψε ύστερα από την αφαίρεση κάθε πολιτικού σκεπτικού από την τελική εισήγηση, κάτι που επέτρεψε σε όλες τις παρατάξεις να συνταχθούν με το αίτημα των συμβασιούχων.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Βασίλης Αϊβαλής, εισηγήθηκε τη λήψη ομόφωνης απόφασης, τονίζοντας την ανάγκη να σταλεί σαφές μήνυμα υποστήριξης στους εργαζόμενους. Από την πλευρά τους, οι ίδιοι οι συμβασιούχοι, μέσω του κ. Αργυρόπουλου, εξέφρασαν την αγωνία τους για το επαγγελματικό τους μέλλον και την ευθύνη απέναντι στις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε τοποθέτηση του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος υπενθύμισε ότι η δημοτική αρχή και τα μέλη της στη ΔΕΥΑΠ έχουν υποστηρίξει από το 2022 τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου. Ο κ. Πελετίδης υπογράμμισε ότι οι ανάγκες της επιχείρησης, αλλά και η οικονομική δυνατότητα της ΔΕΥΑΠ, επιτρέπουν την παραμονή των 12 συμβασιούχων. Παράλληλα, απέρριψε την κριτική που βρισκόταν στην αρχική εισήγηση ότι η δημοτική αρχή έχει ευθύνη για οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης, αποδίδοντας τα αυξημένα κόστη –όπως τον διπλασιασμό της τιμής της ενέργειας– σε κυβερνητικές επιλογές.

Από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης, ο Κώστας Σβόλης εμφανίστηκε θετικός στη στήριξη των εργαζομένων, σημειώνοντας ωστόσο στο πολιτικό περιεχόμενο ότι υπάρχουν ευθύνες και σε επίπεδο Δήμου για την πορεία των προσλήψεων. Τόνισε πως η παράταξή του επιμένει σταθερά υπέρ των εργαζομένων και ευχήθηκε να δικαιωθούν, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν στους πολίτες.

Στην τοποθέτησή του, ο Πέτρος Ψωμάς από το «σπιράλ» επισήμανε ότι, παρά τις πολιτικές διαφορές των παρατάξεων, υπάρχει κοινή συμφωνία για τη στήριξη των συμβασιούχων. Υπογράμμισε ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και ζήτησε η απόφαση να παραμείνει απαλλαγμένη από πολιτικές κρίσεις.

Τελικά, με την αφαίρεση του πολιτικού σκεπτικού από την εισήγηση, όλες οι παρατάξεις ψήφισαν υπέρ της στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, οι 12 συμβασιούχοι θα έχουν στο πλευρό τους, εκτός από τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ, και στελέχη της δημοτικής αρχής, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην εργασία μέχρι την τελική κρίση του δικαστηρίου.

