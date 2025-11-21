Δήμος Πατρέων: Την Τρίτη συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή, ποια είναι τα θέματα

Όπως ανακοινώθηκε από την δημοτική αρχή, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.612,00€ σε βάρος του ΚΑ. 15-6471.11004 για την προμήθεια με τίτλο «Αγορά μπαλονιών για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων 2025 της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

2) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 21.343,87€ σε βάρος του ΚΑ. 15-6471.11003, για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για την Ηχοφωτιστική κάλυψη Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2025 της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

3) Α) Κατακύρωση του από 10-11-2025 πρακτικού Άγονης Δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση χώρου εντός δημοτικού γηπέδου Σαραβαλίου, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου, της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδας, που θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο, κατά την διάρκεια προπονήσεων, Αγώνων και εκδηλώσεων εντός του Δημοτικού γηπέδου Σαραβαλίου, Β) Επανάληψή της Οίκοθεν από τον Δήμαρχο, διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

4) 1) Έγκριση του από 30-10-2025 Πρακτικού του αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 11 «Κέντρο Διαλειτουργικότητας Δήμου Πατρέων» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», 2) Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος των Παραδοτέων Π3.2 και Π3.3 της Φάσης 3, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του με αριθ. πρωτ. 77788/29-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016915516) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού 400.652,68€ (συμπερ. Φ.Π.Α) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Γανός – Αρμ. Δ/ντής)

5) Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με το περιεχόμενο της αριθ. 1639/2025 απόφασης της Ενιαίας Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα « Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» με ΓΑΚ 1462/10-09-2025 & Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Παραχώρηση της Ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

6) Κοπή ενός (1) δέντρου που φύεται στην οδό Γ. Σεφέρη 126 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχναιίκων (2023)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

8) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

9) Άδεια εγκατάστασης τριών (3) τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (FTTH) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ” ΑΚ: ΡΙΟ (ΤΜΗΜΑ Β+Γ)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

10) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας έτους 2025, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

11) Ανάκληση Άδειας Κ.Y.E. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

12) Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής – Ταχυδρομικά Τέλη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

13) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε Ταχυδρομικά Τέλη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

14) Διαγραφή ποσού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ύψους 357,21€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή ποσού προστίμου τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2009 ύψους 301,20€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλής ποσού 1,53€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής ποσού 6,48€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής ποσού 8,92€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής ποσού 33,47€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

20) Διαγραφή οφειλής ποσού 52,70€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

21) Διαγραφή οφειλής ποσού 122,09€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

22) Διαγραφή οφειλής ποσού 264,63€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

23) Διαγραφή οφειλών από καρτέλες οφειλετών ποσού 3.952,29€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

