Δημοσκόπηση Palmos Analysis: ΝΔ στην κορυφή, η διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Η πρώτη δημοσκόπηση της Palmos Analysis μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

22 Σεπ. 2025 9:10
Pelop News

Η Palmos Analysis σε νέα δημοσκόπηση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταγράφει πως στη γενική εκτίμηση εκλογικής επιρροής η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,3%, ενώ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 22,6%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,6% και 10,5% αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, όπως η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ, εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά.

Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, παρά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, παραμένει αμφιλεγόμενη. Οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την ικανότητα του κόμματος να αποτελέσει αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Μόλις το 42% των ψηφοφόρων του δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο από την παρουσία και τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ ένα 49% εμφανίζεται «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο. Στον γενικό πληθυσμό, η αρνητική εντύπωση φτάνει το 75%.

Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολή, καθώς η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα δεν συνοδεύτηκε από νέο, αξιόπιστο αφήγημα. Σε σχετική ερώτηση, το 63% των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα στήριζε νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ενώ το 15% θεωρεί την πιθανότητα «όχι και τόσο πιθανή». Το πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται προς το παρόν εξαντλημένο.

Σημαντική είναι και η επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στις φορολογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Το 51% θεωρεί ότι τα μέτρα δεν θα βελτιώσουν καθόλου την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ μόνο το 17% δηλώνει ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν «αρκετά» ή «πολύ».

Συνολικά, η πολιτική σκηνή εμφανίζει έντονη κατακερματισμένη δυναμική, που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί διψήφια διαφορά, παρά τις απώλειες και την αμφισβήτηση κάποιων πολιτικών της επιλογών. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο προσκήνιο, αλλά η δυνατότητα ανάδειξής του σε αξιόπιστο εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο παραμένει αβέβαιη.
