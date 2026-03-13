Διπλή παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ για τα καύσιμα – Ο Σ. Φάμελλος φέρνει τροπολογίες για ΕΦΚ και περιθώριο διύλισης

Σαφή πολιτική γραμμή απέναντι στην κυβερνητική διαχείριση των ανατιμήσεων στα καύσιμα χάραξε ο Σωκράτης Φάμελλος, επιμένοντας ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν λύνουν το πρόβλημα που έχει ενταθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα δεν αγγίζουν ούτε την αισχροκέρδεια ούτε το βάρος των έμμεσων φόρων που, όπως είπε, επιβαρύνουν συνολικά τους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει δύο τροπολογίες στη Βουλή. Η πρώτη αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η δεύτερη στοχεύει στον περιορισμό του περιθωρίου διύλισης, ώστε –κατά τον ίδιο– να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια στα διυλιστήρια. Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά να αναδείξει τον ρόλο των διυλιστηρίων στη διαμόρφωση των τιμών.

Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Θέμη Κιουρτζή και τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης Χρήστο Σταυράκη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι απαιτείται έλεγχος σε όλη την αλυσίδα της αγοράς καυσίμων, ουσιαστική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και επιβολή πλαφόν όχι μόνο στους τελικούς εμπόρους αλλά σε όλα τα στάδια της εμπορίας. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα ισχυρότερης παρουσίας του Δημοσίου στην αγορά ενέργειας, συνδέοντας αυτή την ανάγκη με τον ρόλο των Ελληνικών Πετρελαίων.

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε όταν αναφέρθηκε στα διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρίσκεται η βασική πηγή της αισχροκέρδειας και αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αφήνει να εξελίσσεται η κατάσταση. Η συγκεκριμένη αιχμή αποτελεί το βασικό πολιτικό μήνυμα της σημερινής παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των καυσίμων.

Από την πλευρά των πρατηριούχων, ο Θέμης Κιουρτζής ανέφερε ότι το υφιστάμενο πλαφόν έχει συμπιέσει τα κέρδη των επαγγελματιών κάτω από το όριο βιωσιμότητας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να υπάρξουν περιορισμοί με βάση τα περιθώρια κέρδους πριν από τον πόλεμο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα μειωθούν αντίστοιχα και τα κέρδη των διυλιστηρίων, καθώς και τα φορολογικά οφέλη του κράτους από τον ΦΠΑ. Εξέφρασε, μάλιστα, ανησυχία ότι ειδικά στην περιφέρεια πολλά πρατήρια κινδυνεύουν με λουκέτο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Χρήστος Σταυράκης αναφέρθηκε στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι πρατηριούχοι, κυρίως στην επαρχία, όπου το αυξημένο λειτουργικό βάρος και η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για τον κλάδο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Καλλιόπη Βέττα και ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Αμανατίδης.

