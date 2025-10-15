Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, το τρίτο πρόσωπο «κλειδί»

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες εναλλάσσονται στις κατηγορίες, κατηγορώντας ο ένας τον άλλο για το ποιος πραγματοποίησε τους πυροβολισμούς.

Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα-κλειδί και το ενδεχόμενο τρίτου προσώπου

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή τρίτου ατόμου, το οποίο φέρεται να είχε επικοινωνία με τους δράστες και να βρισκόταν στο κάμπινγκ τη στιγμή του εγκλήματος.

Η αναγνώριση και οι συλλήψεις

Το όπλο του εγκλήματος και το «λευκό» σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φτάσουν από την Αθήνα παραμένουν άγνωστα στις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, αναγνώρισε έναν εκ των 22χρονων ως τον δράστη του φονικού που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Ο φερόμενος φυσικός αυτουργός είναι Έλληνας 22 ετών με καταγωγή από τη Βρετανία και συνελήφθη την Τρίτη 14/10. Η συνάντηση με τον ανιψιό στη ΓΑΔΑ προκάλεσε σοκ στον τελευταίο, ο οποίος φέρεται να έπαθε έντονο τρόμο κατά την αναγνώριση.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα, όπου σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο για καταθέσεις ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες περί πυροβολισμών στον 68χρονο ιδιοκτήτη και στον 60χρονο επιστάτη του κάμπινγκ.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον πιθανό ηθικό αυτουργό, αναζητώντας ένα τρίτο πρόσωπο με σχέσεις τόσο με τον φυσικό αυτουργό όσο και με τον συνεργό του.

Η κατάθεση του συνεργού

Ο ένας από τους δύο νεαρούς παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδεχόμενος τη συμμετοχή του ως συνοδηγός στο σκούτερ που μετέφερε τον εκτελεστή στη Φοινικούντα. Όπως ισχυρίστηκε, ο φίλος του ήταν ο φυσικός αυτουργός, ενώ ο ίδιος λειτούργησε ως συνεργός και ηθικός αυτουργός.

Ως πιθανό κίνητρο επικαλείται μια τραυματική εμπειρία από το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ «Άμμος» με τον 68χρονο ιδιοκτήτη, αλλά και οικονομικές διαφορές: όταν το θύμα σταμάτησε να του καταβάλλει χρήματα, φέρεται να αποφάσισε να τον εκβιάσει.

Ο συλληφθείς αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Δικαιοσύνη της Καλαμάτας, πιθανώς ζητώντας προθεσμία για την απολογία του.

Η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώνεται πλέον στις σχέσεις του νεαρού με τον στενό κύκλο του 68χρονου, ενώ δεν αποκλείεται η ύπαρξη και τρίτου ηθικού αυτουργού.

