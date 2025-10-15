Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα-κλειδί και το ενδεχόμενο τρίτου προσώπου

Σε αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φονικού στην Φοινικούντα, που έχει συγκλονίσει τη χώρα, καθώς προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία.

Οι δύο 22χρονοι που που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, κρατούνται πλέον στην Καλαμάτα μετά τη μεταγωγή τους από τη ΓΑΔΑ λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι δύο νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος στον χώρο του κάμπινγκ, παρουσία αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Το τηλεφώνημα-κλειδί

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγο πριν τη διπλή εκτέλεση, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ενός εκ των δύο κατηγορουμένων και τρίτου προσώπου, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Η επικοινωνία αυτή, που εντοπίστηκε μέσω ανάλυσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, θεωρείται κομβικό στοιχείο στην έρευνα και ενισχύει το σενάριο εμπλοκής ηθικού αυτουργού από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κώστα Τομαρά.

Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι η ταυτότητα του τρίτου προσώπου μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι καταθέσεις και οι ισχυρισμοί

Ο πρώτος 22χρονος παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, δηλώνοντας ότι είναι το άτομο που επέβαινε στο λευκό σκούτερ το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών.

Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι μετέβη στη Φοινικούντα μαζί με τον φίλο του όχι για να σκοτώσουν, αλλά για να εκβιάσουν και να εκφοβίσουν τον 68χρονο. Επανέλαβε επίσης ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από το θύμα το καλοκαίρι του 2022 και από τότε τον εκβίαζε για χρήματα.

Λίγες ώρες μετά την ομολογία του, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον δεύτερο 22χρονο, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, ωστόσο αναγνωρίστηκε από τον 33χρονο ανιψιό του θύματος, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, που είδε τον εκτελεστή πρόσωπο με πρόσωπο στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Το χρονικό της δολοφονίας

Οι δύο νεαροί φέρεται να ξεκίνησαν από την Αθήνα για την Καλαμάτα τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας με λευκό σκούτερ. Διανυκτέρευσαν σε Airbnb στο λιμάνι και την Κυριακή κατευθύνθηκαν προς τη Φοινικούντα.

Μετά το φονικό, ο εκτελεστής φέρεται να διέφυγε προς Κορώνη και Πύλο, περνώντας μέσα από την Ηλεία και την Αχαΐα με στάσεις σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, προτού επιστρέψει στην Αττική.

Ο συνεργός του υποστήριξε ότι διέφυγε πεζός και κολυμπώντας ως την Καλαμάτα, ισχυρισμός που η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί απίθανο.

Η συνέχεια των ερευνών

Οι αστυνομικές αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου επικοινωνιών, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τη σειρά τηλεφωνικών επαφών πριν και μετά το έγκλημα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του λευκού σκούτερ και του όπλου της δολοφονίας, ενώ αναζητούνται συνδέσεις μεταξύ των υπόπτων και προσώπων του κύκλου του θύματος.

