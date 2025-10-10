Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη οι αρχές, κοντά στη σύλληψη η ΕΛ.ΑΣ.

Σταθερά βήματα προς την εξιχνίαση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για προσωπικό κίνητρο πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της στο Mega, τόνισε ότι οι αστυνομικοί αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και πως η υπόθεση είναι «πολύ περίεργη». «Η έρευνα προχωρά, υπάρχουν στοιχεία και αναμένουμε πολύ σύντομα να φτάσουμε στη σύλληψη του δράστη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανθρωποκτονιών διερευνά το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ανήλικος και να είχε προηγούμενη αντιπαράθεση με τα θύματα, καθώς αναφέρεται ότι είχε πυροβολήσει παλαιότερα με αεροβόλο όπλο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σημείωσε ότι «το περιστατικό παραμένει μυστήριο, αλλά η Αστυνομία έχει γνώση των στοιχείων που θα οδηγήσουν στη λύση της υπόθεσης». Όπως πρόσθεσε, τα κίνητρα παραμένουν ασαφή, ενώ δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ούτε οικονομικό, ούτε κάποιο άλλο απρόβλεπτο κίνητρο.





Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να δηλώνουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη ταυτοποίηση και σύλληψη του υπεύθυνου, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους.

