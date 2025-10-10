Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη οι αρχές, κοντά στη σύλληψη η ΕΛ.ΑΣ.

Πού εστιάζει η έρευνα για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

 

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη οι αρχές, κοντά στη σύλληψη η ΕΛ.ΑΣ.
10 Οκτ. 2025 9:36
Pelop News

Σταθερά βήματα προς την εξιχνίαση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για προσωπικό κίνητρο πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της στο Mega, τόνισε ότι οι αστυνομικοί αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο και πως η υπόθεση είναι «πολύ περίεργη». «Η έρευνα προχωρά, υπάρχουν στοιχεία και αναμένουμε πολύ σύντομα να φτάσουμε στη σύλληψη του δράστη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανθρωποκτονιών διερευνά το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ανήλικος και να είχε προηγούμενη αντιπαράθεση με τα θύματα, καθώς αναφέρεται ότι είχε πυροβολήσει παλαιότερα με αεροβόλο όπλο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σημείωσε ότι «το περιστατικό παραμένει μυστήριο, αλλά η Αστυνομία έχει γνώση των στοιχείων που θα οδηγήσουν στη λύση της υπόθεσης». Όπως πρόσθεσε, τα κίνητρα παραμένουν ασαφή, ενώ δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί ούτε οικονομικό, ούτε κάποιο άλλο απρόβλεπτο κίνητρο.


Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να δηλώνουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη ταυτοποίηση και σύλληψη του υπεύθυνου, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
10:28 Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ