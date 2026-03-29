Διπλό θανατηφόρο στην Εγνατία Οδό: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σκηνές ανείπωτου πόνου εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα του διπλού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο (28/03/2026) στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης.

Η τραγωδία κόστισε τη ζωή σε έναν 54χρονο εργαζόμενο της Εγνατίας Οδού, ο οποίος παρασύρθηκε την ώρα που επιχειρούσε να βοηθήσει σε προηγούμενο τροχαίο, καθώς και σε μία 73χρονη γυναίκα, συνοδηγό οχήματος που ενεπλάκη στη δεύτερη σύγκρουση.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα τα οχήματα να ακινητοποιηθούν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε όχημα της Εγνατίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο 54χρονος υπάλληλος κατέβηκε για να συνδράμει, όμως λίγα λεπτά αργότερα παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ., το οποίο τον εκσφενδόνισε στο αντίθετο ρεύμα.

Το ίδιο όχημα προσέκρουσε στη συνέχεια στην ακινητοποιημένη νταλίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης συνοδηγού.

Μάχη για τον απεγκλωβισμό

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν διασωστικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα συντρίμμια των οχημάτων.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι ο ηλικιωμένος οδηγός του δεύτερου οχήματος, σύζυγος της 73χρονης, καθώς και ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου.

«Μόλις είχε πιάσει δουλειά»

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας, ο 54χρονος εργαζόμενος είχε μόλις αναλάβει βάρδια και έσπευσε αμέσως να βοηθήσει στο πρώτο τροχαίο.

«Πήγε κατευθείαν να βοηθήσει και δυστυχώς δεν γύρισε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως στο σημείο διεξάγονταν έργα και η κυκλοφορία γινόταν από μία λωρίδα, γεγονός που αύξανε την επικινδυνότητα.

Η σύγκρουση προκάλεσε και τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση, με ουρές οχημάτων που έφτασαν τα 5 έως 6 χιλιόμετρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 59ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όταν 78χρονος οδηγός παρέσυρε τον 54χρονο εργαζόμενο, ο οποίος βρισκόταν στο οδόστρωμα πραγματοποιώντας προειδοποιητικά σήματα λόγω του αρχικού τροχαίου.

Σκηνές οδύνης στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές, με συγγενείς των θυμάτων να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Όπως περιγράφηκε, οι εικόνες που αντίκρισαν οι οικείοι των θυμάτων ήταν σοκαριστικές, ενώ οι γιατροί δεν είχαν καν τη δυνατότητα να δώσουν μάχη για τη ζωή τους, λόγω της σφοδρότητας των τραυμάτων.

