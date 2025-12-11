Δόθηκαν ρόλοι και αρμοδιότητες στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ: Τα πρόσωπα της νέας διοίκησης

Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Ντούβας, Γραμματέας ο Νίκος Ηλιόπουλος – Κάλεσμα για ενότητα ενόψει των προσεχών εθνικών εκλογών

11 Δεκ. 2025 14:00
Pelop News

Συνεδρίασε χθες η νεοεκλεγείσα Νομαρχιακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας μετά την κάλπη της 23ης Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκαν οι θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο μετά και τις εισηγήσεις του νέου προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Ντούβας θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος, γραμματέας ο Νίκος Ηλιόπουλος (απουσίαζε λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων), ταμίας ο Τάκης Παπαχριστοπουλος, υπεύθυνη εκλογικής ετοιμότητας η Ειρήνη Αποστολίδη, υπεύθυνη τοπικής αυτοδιοίκησης η Πέννυ Λιναρδάτου, υπεύθυνος παραγωγικών φορέων ο Γιώργος Κωνσταντέλος, υπεύθυνη οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των δυο φύλων η Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, ενώ σε εκκρεμότητα είναι οι θέσεις του υπευθύνου εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και του υπευθύνου στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας (έγινε πρόταση στα στελέχη του συνδυασμού του Αντώνη Κουνάβη, Κλεοπάτρα Χριστοπούλου, Βασίλη Σταθακάρο, Εντζη Σταματάκη και Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο που ήταν παρόντες, αλλά την απέρριψαν).

Γιάννης Ντούβας

Πέννυ Λιναρδάτου

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ

Ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα της Δημ.ΤΟ του Κέντρου Πόλεως της Πάτρας, στην οποία πρόεδρος εξελέγη η Κατερίνα Πολυχρονοπούλου.

Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου

Γιώργος Κωνσταντέλος

Συγκεκριμένα, Α΄ αντιπρόεδρος θα είναι ο Σπύρος Γραμματίκας, Β΄ αντιπρόεδρος ο Βασίλης Στριφτούλιας, γραμματέας η Ουρανία Κόλλια, ταμίας ο Νίκος Χάλας, υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας ο Χρήστος Χίτος, υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού κι επικοινωνίας η Μαρία Παπαθανασίου, υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ο Ηλίας Χατζής, υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης ο Σωτήρης Κλήρης, υπεύθυνος παραγωγικών τάξεων ο Σπύρος Φωκάς, υπεύθυνος οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των δύο φύλων Ιπποκράτης Παπαδάτος, υπεύθυνος εθελοντισμού ο Παντελής Κοκμοτός και πρόεδρος Δημ. ΤΟ ΟΝΝΕΔ ο Κώστας Κολλιόπουλος. Η διαδικασία συνεχιζόταν μέχρι αργά χθες και για τις άλλες Δημ. ΤΟ.

