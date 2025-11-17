Δούκας: «Κρατάμε ζωντανή την παρακαταθήκη της εξέγερσης»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απέστειλε μήνυμα για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι το ιστορικό σύνθημα «Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ» δεν ήταν απλώς σύνθημα, αλλά αίτημα για αξιοπρέπεια, ζωή χωρίς φόβο και δημοκρατία που κερδίζεται από ανθρώπους με συλλογικό όραμα και τόλμη.

«Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους», υπογραμμίζει ο κ. Δούκας.

