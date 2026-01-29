Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας συνεχίζει με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση να υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας συμπολίτες μας που δοκιμάζονται και ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη.

29 Ιαν. 2026 13:40
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας της Co2gether, εργάζεται με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών, με στόχο μια κοινωνία όπου κανείς δεν μένει πίσω. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ενίσχυσης, προάγει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη παράδοση τροφίμων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη και έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να υλοποιηθεί και η επόμενη διανομή, με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των ωφελούμενων πολιτών.

Στις 6/12/2025 πραγματοποιήθηκε δράση συλλογής τροφίμων (collect) στο super market Σκλαβενίτης Αιγίου. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν σημαντικές ποσότητες 650 κιλά τροφίμων μακράς διάρκειας, όπως φακές, ρύζι, γάλα, φρυγανιές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία διατέθηκαν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αιγιαλείας.

Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του 5ου Νηπιαγωγείου Αιγίου καθώς και του παιδικού σταθμού Baby House. Κατά τη διάρκεια του μήνα Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τόσο δράσεις συλλογής τροφίμων από τις οικογένειες των μαθητών όσο και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σπατάλη τροφίμων. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες της προσφοράς, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

Αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης για τη σπατάλη τροφίμων, σε συνδυασμό με συλλογή τροφίμων, πραγματοποιήθηκαν και στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής – Νηπιαγωγείο Παραμυθούπολη, με στόχο την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης, ομαδικότητας και υπευθυνότητας στα παιδιά. Η δράση συνοδεύτηκε από προσφορά τροφίμων από τις οικογένειες των μαθητών, τα οποία διατέθηκαν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, δράσεις συλλογής τροφίμων πραγματοποιήθηκαν και από σχολικές μονάδες του Διακοπτού, όπου οι μαθητές συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας.

Συνολικά, από τις σχολικές μονάδες της περιοχής συγκεντρώθηκαν 369.300 κιλά τροφίμων, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς της εκπαιδευτικής κοινότητας.

