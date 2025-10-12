Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων

Στο πλαίσιο συνεργασίας για τη συνεχή προστασία του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Στροφυλιάς, μεταξύ ΟΦΥΠΕΚΑ, «διαΝΕΟσις» και Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

12 Οκτ. 2025 18:27
Pelop News

​Η Μονάδα Διαχείρισης Δυτικής Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης (και την καθοριστική συμβολή του δημάρχου Γιάννη Λέντζα), προχώρησε σε μια σημαντική επιχείρηση περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς.

Από την προστατευόμενη περιοχή του Δάσους του Κουνουπελίου, και συγκεκριμένα από την περιοχή του Φάλαρη και σε όλο το Δάσος της Στροφυλιάς, θα απομακρυνθούν πάνω από 400 τόνοι μπάζων και απορριμμάτων.

​Πρόκειται για μια κομβική δράση, η οποία αφενός απομακρύνει εστίες ρύπανσης – όπως πλαστικά, οικιακά απορρίμματα και μπάζα που είχαν απορριφθεί παράνομα – και αφετέρου μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στην περιοχή. Η παράνομη απόρριψη τέτοιων υλικών υποβαθμίζει σημαντικά το οικοσύστημα, προκαλεί ζημιές στα ενδιαιτήματα της πανίδας και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

​Η δράση αυτή είχε συμφωνηθεί και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας για τη συνεχή προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Στροφυλιάς, μεταξύ του ΟΦΥΠΕΚΑ, της «διαΝΕΟσις» και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, σε πρόσφατη σύσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Κωνσταντίνο Τριάντη, τον Γενικό Διευθυντή της «διαΝΕΟσις», κ. Διονύσιο Νικολάου, καθώς και την υπεύθυνη του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Καραμπέρου Γεωργία, αποφάσισαν την υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών περιβαλλοντικών έργων.

Πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός του Δάσους με την απομάκρυνση των παράνομων απορριμμάτων και μπάζων. Συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση της ενίσχυσης της λουρονησίδας στο Κοτύχι καθώς και η χρηματοδότηση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλλαγής της εκβολής των χειμάρρων «Βέργα», «Κληματσίδι», και «Κουρτεσαίικο», ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εκβολής τους απευθείας στη θάλασσα και να προστατευθεί η λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου από τη ρύπανση.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Λέντζας ευχαρίστησε τη Διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για αυτή τη δράση, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο μας και σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που θα αναδείξει το περιβάλλον και τις φυσικές ομορφιές του Δήμου μας.
