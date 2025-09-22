Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη

Δυνατός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημέρατα, Δευτέρα 22/9/2025, στο Αγιο Ορος και έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 4.29 το πρωί 11 χλμ. Δυτικά Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και σε εστιακό βάθος 11,8 χλμ.

