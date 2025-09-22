Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη

Ο σεισμός κατεγράφη τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/09/2025, στις Καρυές στο Αγιο Ορος.

Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη
22 Σεπ. 2025 7:19
Pelop News

Δυνατός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημέρατα, Δευτέρα 22/9/2025, στο Αγιο Ορος και έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 4.29 το πρωί 11 χλμ. Δυτικά Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και σε εστιακό βάθος 11,8 χλμ.

Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:33 Ισπανία και Γαλλία στο έλεος της κακοκαιρίας: Νεκρός στην Καταλονία, χάος σε πτήσεις και μετακινήσεις
8:31 Δημήτρης Καλογερόπουλος: Στις 12/10 το ετήσιο μνημόσυνο
8:25 Νέα πλατφόρμα ΥΠΟΙΚ: Πώς με ένα κλικ εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα βλέπουν τις αυξήσεις στις αποδεοχές τους από το 2026
8:19 Νέο τροχαίο: Ντελαπάρησε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, στο νοσοκομείο ο οδηγός
8:18 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις ώς 70%
8:03 Ξεκινά ξανά το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με «ζωντανά» μαθήματα
8:00 Βοιωτία: Η καταγγελία και η αποκάλυψη της φρίκης με τη θαμμένη γυναίκα
7:52 Ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Επαφές με ηγέτες και επενδυτές, η συνάντηση με Ερντογάν
7:46 Ο επικήδειος Τραμπ για τον δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ: «Είναι μάρτυρας»
7:41 Αν και τη νύχτα φθινοπώριασε, παραμένει ζεστός ο καιρός, η πρόγνωση για την Πάτρα σήμερα 22/9
7:34 Παγκράτι: Πυροβόλησαν 33χρονο στη μέση του δρόμου
7:28 Θανατηφόρο τροχαίο μ’ ένα νεκρό στον Πειραιά – ΦΩΤΟ
7:19 Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη
7:12 «Αγουρη» βία
22:24 Ιταλία: Στόχος το έλλειμμα κάτω από 3% το 2025
22:14 Στις 5 Οκτωβρίου εκλογές στη Συρία
22:02 Τι αποκάλυψε η Ντενίση για την Βουγιουκλάκη
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ