Δύο αγριογούρουνα «μπούκαραν» στο Δαφνί για να φάνε!

Τα ζώα ήταν έξω από νοσηλευτική μονάδα και έτρωγαν το γκαζόν

Δύο αγριογούρουνα «μπούκαραν» στο Δαφνί για να φάνε!
05 Νοέ. 2025 22:19
Pelop News

Πλέον είναι γεγονός ότι ολοένα και πιο συχνά τα αγριογούρουνα κάνουν εμφανίσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές της χώρας μας. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δύο αγριόχοιρους, που μπήκαν μέσα σε νοσοκομείο.

Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!

Δύο αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, σύμφωνα με το STAR. Τα ζώα ήταν έξω από νοσηλευτική μονάδα και έτρωγαν το γκαζόν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που αγριογούρουνα εμφανίζονται στο Δαφνί. Τα ζώα μπαίνουν από την πίσω πλευρά όπου δεν υπάρχουν μάντρες αλλά σύρμα σκάβοντας.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και δηλώνουν πως έχουν στείλει επιστολές ζητώντας ενίσχυση της περίφραξης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 «Τον έβλεπα διαρκώς άρρωστο στον ύπνο μου και ξυπνούσα έντρομη», συγκλονίζει η Δώρα Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη
23:39 Από την 1η Νοεμβρίου θα απαγορεύεται το κάπνισμα σε 18χρονους, δείτε σε ποια χώρα
23:27 Κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει τον δικό της τραχανά, η διατροφική του αξία
23:00 Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θέλει τον Γερμανό του!
22:51 Στοιχεία σοκ, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες του ChatGPT εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις!
22:41 Η ηλικία επηρεάζει τον μεταβολισμό, ο λόγος που παχαίνουμε μετά τα 50
22:33 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ με 10.000 ευρώ τον μήνα!
22:31 «Έσβησε» στα 88 του χρόνια ο θρυλικός Έμερικ Γένεϊ
22:19 Δύο αγριογούρουνα «μπούκαραν» στο Δαφνί για να φάνε!
22:13 Τα …γενέθλια Τραμπ, τι έκανε και τι δεν έκανε έναν χρόνο μετά την επανεκλογή του
22:09 Μαθητές στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης!
22:05 Ο Προμηθέας ήττα-πισωγύρισμα από τη Λέγκια στην Πάτρα – Φωτογραφίες
21:59 Παναιγιάλειος: Μπάρμπεκιου με σουβλάκια πριν την Παναχαϊκή, ΦΩΤΟ
21:51 Πάτρα: Συναγερμός στο Δικαστικό Μέγαρο και σύλληψη 45χρονου με «πιστωτική κάρτα-μαχαίρι»!
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ